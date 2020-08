Ako Hajduk ne shvati Renovu ozbiljno, moglo bi biti problema

<p>Uoči ždrijeba drugog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu trener Hajduka <strong>Hari Vukas</strong> imao je tri želje. Prva je da ih ždrijeb ne odvede na daleko putovanje, druga da ne igraju na neutralnom terenu i treća da utakmicu igraju na Poljudu.</p><p>Kasno u nedjelju je treneru Hajduka 'ispunila' prve dvije želje, no kuglice su se u ponedjeljak poigrale i poslale Hajduk u Sjevernu Makedoniju, na megdan s mladim prvoligašem Renovom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajdukov dres za sezonu 2020/21.</strong></p><p>- Renova je za nas nepoznanica, ne igraju često u Europi ali čim su prošli u gostima kod armenskog Alaškerta u prvom pretkolu, znači da nipošto nisu lagan protivnik. Odigrali su i tri kola domaćeg prvenstva kao i mi, bez poraza i uz samo jedan primljeni gol... Makedonci nemaju velikog uspjeha kad su u pitanju klubovi, ali imaju jako puno zanimljivih mladih igrača koji traže svoj put prema inozemstvu - kaže trener Hajduka <strong>Hari Vukas</strong> i dodaje:</p><p>- Danas više nikoga ne smijemo podcijeniti, pogotovo s prošlogodišnjim iskustvom i što od pojave korone nogomet nije isti kao prije, pogotovo što se igra jedna, a ne dvije utakmice. Nije prvi put da se srećemo s Makedoncima, prije par godina smo igrali s Turnovom, Makedonci su nezgodni, agresivni, živi, imaju i kvalitetu, ali mi smo nositelji i favoriti, i vjerujemo u prolazu. Moramo ući u utakmicu maksimalno motivirani i od starta pokazati svoju kvalitetu...</p><p>Na moguće probleme upozorava i bivši igrač Hajduka, Makedonac <strong>Dragi Setinov</strong> (59).</p><p>- Renova je stabilan prvoligaš i Hajduk ih ne bi smio olako shvatiti jer bi mogao imati itekako problema, pogotovo što se igra samo jedna utakmica i to u gostima - upozorava Setinov.</p><p>Iako je na prvi pogled Hajduk imao sreće u ždrijebu drugog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu, Setinov vjeruje da je Renova barem jednako težak protivnik kao što bi bili Olimpija ili Kukësi.</p><p>- Oni su stabilan prvoligaš, od kad su ušli u ligu nikad nisu ispali. Imaju stabilnu financijsku situaciju, gazda Shefki Idrizi je građevinski poduzetnik koji ima tvrtke u nekoliko zemalja i nikad nisu imali problema s ugovorima i novcem, a to nije mala stvar. Znate kako je, građevinari su svugdje bogati, pa tako i kod nas... Kvaliteta makedonske lige je slabija nego u HNL-u, ali Renova je dobra momčad. U prva tri kola nove sezone upisali su dva remija i pobjedu, a prošli su i u prvom pretkolu armenski Alaškert u gostima... - kaže Setinov i dodaje:</p><p>- Renova nema poznatih igrača, nitko ne odskače kvalitetom, ali kao momčad su jako kompaktni i spremni, a tako su dobili i utakmicu s Armencima. Stvarno su bili jako dobri i Hajduk će morati biti dosta oprezan s njima.</p><p>Renova je makedonski klub, ali podjele su i toj državi napravile svoje, pa ih svi doživljavaju kao 'albanski klub'.</p><p>- Kod nas su te podjele učinile svoje i klubovi se dijele na one koje imaju više nas Makedonaca ili Albanaca u sastavu. Renova je po tome 'albanski klub', gazda je Albanac, trener isto, većina igrača... U Tetovu su oni i Škendija sada glavni, Teteks je ispao u Drugu ligu...</p><p>Iako je u pitanju klub iz njegove države, Setinov će navijati za Hajduk.</p><p>- Ne mogu ja protiv srca, ipak je Hajduk moj klub, rođen sam kad i Hajduk, točno 50 godina kasnije, na Poljud sam uvijek dobrodošao gost i naravno da ću navijati za Hajduk... Ako bude moguće ići na utakmicu, sigurno ću otići, a ako ne, barem ću im se doći u hotel javiti...</p>