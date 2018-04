Ako izgubi, Jura je na 'ledu', Livaković nema pravo na kiks...

Dinamo je ove sezone dobio jedan od tri derbija protiv Hajduka. Junak te jedine pobjede bio je Dani Olmo, koji je početkom kolovoza zabio sjajan gol za 2-1 koji je prelomio maksimirski derbi. S osam je golova Španjolac drugi strijelac "modrih" ove sezone, bez ikakve je sumnje uz El Soudanija najbolji igrač Dinama posljednjih mjeseci.

No, Olmo ima problema s koljenom i izvjesno je da će propustiti gostovanje na Poljudu. Veliki je to hendikep za Zagrepčane, umjesto Olma će na lijevoj strani zaigrati Izet Hajrović. Nije sporno da se radi o opasnom igraču, ali činjenica je kako se Hajrović još nije uklopio u Dinamo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nikola Jurčević sigurno nije mirno spavao posljednjih dana. Primila je njegova momčad prvi gol od njegovog dolaska na klupu Dinama i to je odmah bio gol za poraz. Iako to protiv Osijeka uopće nije izgledalo loše. Dapače, bilo je dobro, ali nedostajala je realizacija. Došao je Jurčević na klupu prije 40-ak dana, ali ako izgubi drugi derbi u samo četiri dana, pitanje je hoće li ostati strateg "modrih". Ako Hajduk dođe na minus dva, u Maksimiru bi se sve moglo zatresti. Pitanje je bi li trener to preživio. Pogotovo jer i u idućem kolu Dinamo čeka novi derbi, a momčad bi bila u teškom stanju.

Jura se nada kako će na Poljudu uzeti barem bod s kojim bi si kupio mir pred posljednjih pet prvenstvenih kola.

Pod posebnim će povećalom na Poljudu biti Dominik Livaković. Derbi bi uživo trebao gledati i izbornik Zlatko Dalić. Livaković je treći golman reprezentacije, zasad drži mjesto za Mundijal, ali Karlo Letica iz Hajduka opasno prijeti. Letica je imao sjajnih partija ovog proljeća, a Livaković je pao u formi. Imao je nekoliko velikih kikseva. Jedan je od krivaca za gol kojim je Hajduk dobio derbi u Maksimiru, a kiksao je i na Rujevici u uvjerljivom porazu od Rijeke. Od njega smo navikli na puno bolje partije. Njemu bi ovaj derbi mogao biti "kvalifikacijska" utakmica za Rusiju. Mora biti na pravoj razini, on će vjerojatno morati biti jedan od junaka ako Dinamo dobije utakmicu.

Foto: Anders Hoven/PIXSELL

Ante Ćorić se "razbudio" i to može radovati Jurčevića prije derbija. Bio je odličan nakon ulaska u igru protiv Rijeke u Kupu, a i protiv Osijeka je u srijedu bio jedan od najboljih dinamovaca. On će prema svemu sudeći biti u prvih 11 na Poljudu i od njega se očekuje nova dobra partija. Mora Ćorić ući u kontinuitet dobrih partija. To mu je dosad nedostajalo u Dinamu.

El Soudani i Mario Gavranović ponajbolji su igrači lige. Dvojac koji svojim potezom može odlučiti bilo koju utakmicu HNL-a. Soudani je uostalom i Mr. Derby. Na Poljudu je zabijao i u posljednjim sekundama. On i Gavranović bi sutra na Poljudu trebali biti najveća snaga Dinama. Od Soudanija strahuju u Hajduku. Uvijek je to s razlogom. I kad se čini da je nemoguće da zabije, on izvuče neki volej ili škarice.