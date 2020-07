'Ako nas Istra prestigne, šetat ću do Pule samo da im čestitam'

<p>Nogometaši Varaždina pobjedom protiv Slaven Belupa od 1:0 napravili su ogroman korak ka ostanku u 1. HNL. Varaždinci su tako dočekali četvrtu sreću i nakon tri ovosezonska remija protiv Farmaceuta (1:1, 0:0, 0:0), stigli do trijumfa.</p><p>Preporođena momčad <strong>Samira Toplaka </strong>nakon koronastanke stigla je do četvrte pobjede. Pobjedu Varaždincima donio je <strong>Domagoj Drožđek</strong> koji je hladnokrvno pogodio s bijele točke u 80. minuti.</p><p>- Hvala svim gledateljima jer oni su bili naš 12. igrač. Ovom pobjedom napravili smo veliki posao. Zaslužili smo tu pobjedu jer smo bili smo bolja ekipa. Iscrpljeni smo od prošlih utakmicu, no opet smopokazali karakter – rekao je Drožđek.</p><p>Trener Varaždinaca također se složio da je pobjeda njegove momčadi zaslužena. - Klanjam se ekipi do poda jer su odigrali iznimno zrelu utakmicu. Ti si strpljiv, gradiš i onda te nagradi– dodao je Toplak i nastavio sipati komplimente na račun svoje ekipe.</p><p>- Igrači me prate i upijaju. Od gubitnika su postali pobjednici. Ponosan sam na sve u klubu i šteta što će sezona već završiti. Ovo je nešto prekrasno, osjetiti ovakvu atmosferu, čudo. Nadam se da su svi u Varaždinu sretni jer ostajemo prvoligaš. Možda će zvučati prepotentno, no ako Istra osvoji sedam bodova, a mi ni jedan i ako nas prestignu krenut ću u Pulu pješice i čestitati im na tome – dodao je Toplak čija momčad tri kola prije kraja ima šest bodova prednosti ispred pretposljednje Istre 1961.</p><p>Da Puljani tri kola prije kraja ne mogu prestići Varaždince na ljestvici, uvjeren je i varaždinski vratar<strong> Ivan Nevistić</strong>.</p><p>- Kad pogledam tablicu, uživam. Nitko to nije očekivao, osim nas igrača i trenera Toplaka. Prekvalitetna smo ekipa da bi ispustili prednost koju imamo – zaključio je Nevistić.</p>