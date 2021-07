Prestajem s noćnim životom, igrat ću bolje nego ikada, legendarna je fraza koja potječe s niželigaških terena, a navijači Reala nadali su se da je to novi moto Luke Jovića (23) uoči nove sezone.

No, u ovom slučaju, Jović nije htio prestati konzumiranjem specijaliteta pa se na pripremama Real Madrida za novu sezonu pojavio s nekoliko kilograma viška!

Baš kao i Eden Hazard prije dvije godine, koji je tada stigao s nekoliko kilograma viška, Joviću je uska i pripijena majica samo naglasila trbušinu koja sama od sebe govori da je srpski nogometaš uživao na godišnjem odmoru i nije razmišljao o mogućim posljedicama. U ovom slučaju, po njegov trbuh. Očito se na odmoru nije štedjelo pa je zanemario plan i program kojeg su mu poslali kondicijski treneri madridskog kluba.

Jović je u Real došao prije dvije godine za 60 milijuna eura i bio je predstavljen kao veliko pojačanje. No, razočarao je. Zabio je svega dva gola u 32 utakmice pa ga je Real vratio na posudbu u Eintracht s nadom kako će vratiti u formu koju je imao prije dolaska na Santiago Bernabeu. No, no ni tamo nije ništa funkcioniralo. Zabio je četiri gola u 18 utakmica.

Zidane ga je otpisao u Realu, a sada će se pokušati dokazati novom treneru Carlu Ancelottiju. S ovakvim pristupom to će biti jako teško. No, ne sumnjamo kako će mu Don Carlo srezati masne naslage na pripremama Reala jer je navijače šokirao s ovim izgledom dolaskom na pripreme.

Inače, Jović je u Realu postao poznatiji po svim ekscesima nego sjajnim potezima na travnjaku. U ožujku prošle godine je prekršio obaveznu mjeru samoizolacije. Tijekom lockdowna je otišao iz Madrida u Beograd, imao je obvezu boraviti u karanteni 14 dana, ali on je bez pardona hodao po restoranima i trgovinama. Zbog toga je Luka Jović (24) bio glavna tema španjolskih i srpskih medija.

Da situacija bude još gora, nakon 'lockdowna' se u "kraljevski klub" vratio sa slomljenom petnom kosti. I to, kako su pisali srpski mediji, jer je u vlastitoj kući pao sa zida.

Nakon svih tih ekscesa, opet je u Realu. Ali na mrtvoj nuli. Mora se dokazati i dati do znanja svima da zaslužuje nositi dres kraljevskog kluba.