Albanski trener postao je specijalist za Dinamo: Prije šest godina izbacio ga je iz Europe

Tanka je linija između zvijezda i dna, a to je na svojoj koži osjetio Dinamo. Prije dva mjeseca su ih minute dijelile od play-offa Lige prvaka, no dogodio se tragični poraz od AEK-a i od tada se sve urušilo. Ispali su i iz Europske lige i pali u treći rang, Konferencijsku ligu.

Sve je bilo bajno i krasno nakon pobjede protiv Astane na otvaranju natjecanja, ali Dinamo je sinoć pretrpio jedan od najtežih europskih poraza. Izgubio je od Ballkanija (2-0) u drugom kolu Konferencijske lige. Kreator senzacionalne pobjede je albanski trener Ilir Daja (56), a on je očito postao specijalist za hrvatskog prvaka.

Trener Ballkanija jednom je izbacio Dinamo iz Europe

Dinamo je u posljednjih pet godina izgradio renome ozbiljnog europskog kluba. Modri su za to vrijeme čak triput prezimili u Europskoj ligi, a prije dvije godine dogurali i do četvrtfinala. U posljednjih deset godina samo su jednom ostali bez grupne faze europskog natjecanja. Bilo je to 2017. godine kada je Skenderbeu izbacio 'modre' iz play-offa Europske lige, a trener albanskog kluba bio je upravo Daja.

U prvoj utakmici na Maksimiru bilo je 1-1, jedini strijelac za domaćina bio je Angelo Henriquez, a tjedan dana kasnije Skenderbeu je izvukao 0-0 i izbacio Dinamo iz Europe. Bila je to prva sezona nakon 11 godina u kojoj Dinamo nije igrao grupnu fazu. Albanski klub tada je završio posljednji u skupini s pet bodova. Iliru Daji je to do danas bila i jedna od najvećih pobjeda u karijeri. Vodio je samo kosovske i albanske klubove, a čak triput osvojio je naslov albanskog prvaka i to s tri različita kluba, s Elbasanijem, Dinamo Tiranom i Skenderbeuom. S Ballkanijem ima dvije titule.

Trener je bio Mario Cvitanović, igrali su Livaković, Moro, Sigali, Soudani, Olmo, Fernandes..., a to iskustvo ojačalo je 'modre'. Već sljedeće sezone dogurali su do osmine finala Europske lige gdje ih je izbacila Benfica.

Tko zna, možda i ovaj poraz donese Dinamu nešto dobro, bez obzira koliko sve negativno trenutno izgleda. Neuspjeh je često put ka uspjehu.