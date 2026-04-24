ZBOG OZLJEDE

Alcaraz propušta Roland Garros

Piše HINA,
Alcaraz propušta Roland Garros
Foto: Manon Cruz/REUTERS

Alcaraz je naslov na Roland Garrosu osvojio prošle i pretprošle godine. Ove godine turnir se održava od 18. svibnja do 7. lipnja

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz u petak je objavio da neće nastupiti na Grand Slam turniru Roland Garrosu, gdje je dva puta osvajao naslov, te na turniru iz Masters serije u Rimu zbog ozljede desnog zapešća.

"Nakon rezultata današnjih pretraga, odlučili smo biti oprezni i ne sudjelovati u Rimu i Roland Garrosu, čekajući daljnji razvoj događaja s ozljedom kako bismo odlučili kada ćemo se vratiti na teren", objavio je drugi tenisač svijeta na svojim društvenim mrežama.

Nakon što je ozlijedio desni zglob i bio prisiljen odustati od Madrid Mastersa 1000, prošli je ponedjeljak izjavio da se ne želi forsirati niti preuzimati nikakve rizike pogoršanja ozljede, čak ni da brani titulu na Roland Garrosu.

"Ako se budem forsirao da igram ovaj French Open, to bi mi moglo biti štetno na sljedećim turnirima. Radije bih se vratio možda malo kasnije, ali u vrhunskoj formi, nego da se brzo vratim i riskiram pogoršanje ove ozljede", objasnio je 22-godišnji Španjolac.

Alcaraz je naslov na Roland Garrosu osvojio prošle i pretprošle godine. Ove godine turnir se održava od 18. svibnja do 7. lipnja.

Komentari 2
