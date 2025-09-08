Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJBOLJE TEK DOLAZI

Alcarazov trener: 'Zreliji je, ali je i dalje projekt u nastajanju'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Alcarazov trener: 'Zreliji je, ali je i dalje projekt u nastajanju'
Foto: Mike Frey

Povratak na prvo mjesto ATP liste bio je jedan od ciljeva koje sam si zadao za ovu godinu. Još je bolje kad ti pobjeda u finalu donese Grand Slam titulu i čelno mjesto ATP renkinga, rekao je Alcaraz

 Iako mu je pobjeda u sinoćnjem finalu protiv Jannika Sinnera istodobno donijela krunu na US Openu i prvo mjesto na ATP listi, španjolski tenisač Carlos Alcaraz (22) najviše se ponosi time što je cijeli turnir odigrao na visokoj razini. 

- Povratak na prvo mjesto ATP liste bio je jedan od ciljeva koje sam si zadao za ovu godinu. Još je bolje kad ti pobjeda u finalu donese Grand Slam titulu i čelno mjesto ATP renkinga. No, najviše se ponosim time kako sam odigrao cijeli turnir, uspio sam zadržati visoku razinu igre čitava dva tjedna. Mislim da mi je ovo najbolji turnir koji sam odigrao u dosadašnjoj karijeri - izjavio Alcaraz, koji se je vratio na prvo mjesto ATP liste po prvi puta nakon 2023. godine. 

Tennis: US Open
Foto: Robert Deutsch

On je u nedjelju u finalu US Opena pobijedio velikog rivala Talijana Jannika Sinnera sa 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Do naslova je došao izgubivši samo jedan set, u finalu protiv Sinnera.  Alcaraz i Sinner susreli su se u tri ovogodišnja finala na Grand Slam turnirima. Španjolac je slavio u Roland Garrosu, iako je u tom finalu gubio sa 0-2 u setovima. Sinner mu je uzvratio u finalu Wimbledona, a sade je na US Openu opet slavio Alcaraz.

Alcarazov trener Juan Carlos Ferrero (45) ističe da je njegov štićenik značajno napredovao na mentalnom planu.

 - Prije tri godine pobjedom na US Openu osvojio je prvi Grand slam naslov i moglo bi se reći da je do njega došao na impulzivan način, skoro pa nesvjesno. Danas Alcaraz dolazi na mečeve puno fokusiraniji, bolje rješava izazove u ključnim trenucima, točno zna što treba raditi. Iz impulzivne faze je prešao u doba zrelosti. No, najveća bi pogreška bila ako bi sada pomislili da je savršen. On je i dalje projekt u nastajanju, sa puno prostora za napredak -  kazao je Ferrero (45), koji je bio pobjednik Roland Garrosa 2003.

U.S. Open
Foto: Mike Segar

Alcaraz u svojoj vitrini ima šest osvojenih Grand Slam turnira, po dva puta je osvajao Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) te US Open (2022, 2025). Nedostaje mu naslov na Australian Openu, na kojem nikad nije stigao dalje od četvrtfinala.  

- Moj cilj oduvijek je bio ostvariti karijerni Grand Slam, odnosno biti prvak na sva četiri Grand Slam turnira. Nadam se da ću Australian Open osvojiti sljedeće godine. Možda to ne uspijem sljedeće godine, ali vjerujem da ću to ostvariti za dvije ili tri godine - rekao je Alcaraz. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve
VATRENA ARINA

FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, kraljica je teniskih terena, ali i društvenih mreža. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Wimbledona, 27-godišnja sportašica osvojila je US Open
VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'
FRKA NA FNC-U ZAGREB

VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'

Treneri Stošića i Vitasovića zaratili zbog glasnih povika tijekom meča. Boca poletjela u neželjenom smjeru, Cro Cop se ustao, a za njim i Miočić. Srećom, sve je završilo mirno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025