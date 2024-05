Allegri dobio otkaz u Juventusu!

Znalo se da Massimiliano Allegri (56) na kraju sezone odlazi s klupe Juventusa, ali nakon što je dobio dvije utakmice kazne zbog nesportskog ponašanja u finalu Talijanskog kupa, klub je odlučio pozdraviti se s trenerom i ranije.

Kako pišu iz kluba, takvo ponašanje smatraju neprimjerenim i nekompatibilnim s vrijednostima Juventusa te oni koji ga predstavljaju to ne mogu raditi. Podsjetimo, Allegri je s momčadi iz Torina uzeo trofej te ga nadodao na 11 trofeja koje ima na klupi 'stare dame' (pet Serija A, četiri Kupa i dva Superkupa), ali se u sudačkoj nadoknadi nije ponio sportski.

Italian football Coppa Italia match - SS Lazio vs Juventus FC | Foto: Mattia Vian/IPA Sport / ipa-agency.net

Sarkastično je pljeskao i vrijeđao suce, a nakon toga demonstrativno je napustio teren. Za to mu je izrečena kazna od dvije utakmice te kazna od 5.000 eura. Do kraja sezone još su dva kola pa Allegri tako i tako ne bi mogao voditi Juve. Drugi je to put da odlazi s klupe Juvea, prvi je put klub vodio od 2014. do 2019., a sad je bio na klupi od 2021. godine.