Allegri osvojio trofej s Juveom pa doznao loše vijesti. Bila mu je to zadnja utakmica na klupi

Trener talijanskog nogometnog velikana Juventusa Massimiliano Allegri suspendiran je na dvije utakmice zbog nesportskog ponašanja za vrijeme finala Kupa protiv Atalante. Juve je slavio 1-0 golom Dušana Vlahovića u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Allegri je u sudačkoj nadoknadi utakmice izgubio živce, bacio je jaknu, sarkastično pljeskao i vrijeđao suce nakon čega je isključen.

Italian soccer Serie A match - Juventus FC vs US Salernitana | Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport / ipa-agency.net

Sportski sudac Serie A u četvrtak je Allegriju izrekao kaznu od dvije utakmice, koja vrijedi za utakmice Coppa Italia, plus kaznu od 5.000 eura. Kako su do kraja prvenstva ostala još dva kola, to znači kako ih Allegri više neće voditi ove sezone, a utakmica protiv Atalanta mu je bila i posljednja na klupi talijanskog diva! Fabrizio Romano tvrdi kako odlazi na kraju sezone.

Italian football Coppa Italia match - Final - Juventus FC vs Atalanta BC | Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-agency.net

- Juventus i Allegri će se razići i on neće biti trener Juventusa od sljedeće sezone. Takav je plan od veljače. Juventus je odlučio smijeniti Allegrija i prvi kandidat za klupu Juventusa je Bolognin Thiago Motta.

Allegri je u prvom mandatu vodio Juventus od 2014. do 2019. pa se vratio 2021. Dok je u prvom navratu osvojio pet naslova prvaka i četiri Kupa, u drugom mandatu mu je ovaj osvojeni Kup jedini trofej.