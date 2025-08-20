Obavijesti

OPET VELIKI POSAO

Aloko je srušio rekord Kustošije! Za šest milijuna otišao je u MLS

Piše Fabijan Hrnčić,
Aloko je srušio rekord Kustošije! Za šest milijuna otišao je u MLS
Nedavno nam je Rodolfo u intervjuu rekao kako ga u svlačionici zovu 'Pele', a engleski je naučio sam preko aplikacije kako bi se lakše sporazumijevao. Sad je srušio rekordni transfer Fayea u Barcelonu

Još s 14 godina dobio je poziv u seniorsku reprezentaciju Benina, protekle sezone gledali smo ga na travnjacima 2. NL u dresu Kustošije, a Rodolfo Aloko (18) sad je napravio ogroman izlazni transfer te je u kasu kluba s zapada Zagreba inkasirao nevjerojatnih šest milijuna dolara, što je nešto više od pet milijuna eura!

PRIČA O KUSTOŠIJI Trećeligaš iz Zagreba tvornica je talenata i milijunskih transfera
Trećeligaš iz Zagreba tvornica je talenata i milijunskih transfera

Za njega su se interesirali brojni europski velikani poput Aston Ville, Fenerbahčea, Red Bulla, SevillePSV-itd., ali mladi krilni napadač odlučio je svoj put do sreće pronaći 'preko bare'. U ogromnom transferu pridružio se redovima Charlottea, gdje će biti suigrač s hrvatskim golmanom Kristijanom Kahlinom (33).

No, tamo se neće zapustiti odmah, već će barem do zime ostati na posudbi pa je moguće da ćemo ga gledati u HNL-u. Sve je potvrdio i Fabrizio Romano.

RODOLFO ALOKO ZA 24SATA Čudo iz Kustošije: Zovu me Pele, s 15 su me zvali u reprezentaciju i umrloj mami posvećujem sve
Čudo iz Kustošije: Zovu me Pele, s 15 su me zvali u reprezentaciju i umrloj mami posvećujem sve

Igrao je jako dobro u dresu hit kluba sa zapada Zagreba, u ligi je zabio dva gola uz 10 asistencija, a dobre igre nisu prošle nezapaženo. Gernot Rohr pozvao ga je u A reprezentativnu selekciju za prijateljsku utakmicu protiv Maroka, a za prvi put je Rodolfo dobio 24 minute.

intervjuu za 24sata rekao je kako ga u svlačionici zovu 'Pele', a engleski je naučio sam preko aplikacije kako bi se lakše sporazumijevao sa suigračima jer mu je cilj samo napredovati, a svjestan je da za to mora raditi i izvan terena. Dosad je najveći izlazni transfer Kustošije bio onaj Mikayila Fayea koji je za pet milijuna eura otišao u Barcelonu, a sad rekord drži reprezentativac Benina.

