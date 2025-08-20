Aloko je srušio rekord Kustošije! Za šest milijuna otišao je u MLS

Još s 14 godina dobio je poziv u seniorsku reprezentaciju Benina, protekle sezone gledali smo ga na travnjacima 2. NL u dresu Kustošije, a Rodolfo Aloko (18) sad je napravio ogroman izlazni transfer te je u kasu kluba s zapada Zagreba inkasirao nevjerojatnih šest milijuna dolara, što je nešto više od pet milijuna eura!

Za njega su se interesirali brojni europski velikani poput Aston Ville, Fenerbahčea, Red Bulla, Seville, PSV-a itd., ali mladi krilni napadač odlučio je svoj put do sreće pronaći 'preko bare'. U ogromnom transferu pridružio se redovima Charlottea, gdje će biti suigrač s hrvatskim golmanom Kristijanom Kahlinom (33).

Foto: NK Kustošija

No, tamo se neće zapustiti odmah, već će barem do zime ostati na posudbi pa je moguće da ćemo ga gledati u HNL-u. Sve je potvrdio i Fabrizio Romano.

Igrao je jako dobro u dresu hit kluba sa zapada Zagreba, u ligi je zabio dva gola uz 10 asistencija, a dobre igre nisu prošle nezapaženo. Gernot Rohr pozvao ga je u A reprezentativnu selekciju za prijateljsku utakmicu protiv Maroka, a za prvi put je Rodolfo dobio 24 minute.

U intervjuu za 24sata rekao je kako ga u svlačionici zovu 'Pele', a engleski je naučio sam preko aplikacije kako bi se lakše sporazumijevao sa suigračima jer mu je cilj samo napredovati, a svjestan je da za to mora raditi i izvan terena. Dosad je najveći izlazni transfer Kustošije bio onaj Mikayila Fayea koji je za pet milijuna eura otišao u Barcelonu, a sad rekord drži reprezentativac Benina.