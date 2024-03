Alves je osuđen na četiri i pol godine zbog silovanja, a već u utorak bi mogao na slobodu?!

Sud u Barceloni je u veljači nepravomoćno osudio proslavljenog brazilskog nogometaša Danija Alvesa (40) na četiri i pol godine zatvora zbog silovanja 23-godišnjakinje, ali postoji mogućnost da nekad najtrofejniji nogometaš u povijesti već u utorak izađe na slobodu?!

Kako piše Marca, sud u Barceloni će 19. ožujka odlučiti hoće li Alves na slobodu ili će ostati u zatvoru. Kako presuda još nije pravomoćna, Alvesovi odvjetnici zatražili su mjeru puštanja na slobodu dok ne bude pravomoćno osuđen, a sud će o svemu odlučiti u utorak u 9 sati. Kako pišu španjolski mediji, šanse su minimalne da bivši igrač Barcelone izađe na slobodu. Ponajprije zbog činjenice kako Brazil ne izručuje svoje državljane, a to znači kako, u slučaju izlaska na slobodu, postoji rizik od Alvesova bijega u domovinu kako bi izbjegao zatvorsku kaznu.

U zatvoru je već godinu dana

Podsjetimo, Alves je osuđen 22. veljače zbog silovanja koje se dogodilo 30. prosinca 2022. godine u VIP dijelu noćnog kluba u Barceloni, samo nekoliko tjedana nakon što je s Brazilom ispao od Hrvatske na SP-u u Katru. Tužiteljstvo je tražilo kaznu od 12 godina zatvora, no Alves je na kraju dobio četiri i pol, što je najmanja moguća kazna za ovakvu vrstu zločina.

Sud je kao olakotnu okolnost u ovom slučaju uzeo svjedočenje Alvesove bivše supruge Joanne Sanz koja je rekla kako je Alves bio 'mrtav pijan' kada se te noći vratio iz noćnog kluba.

- Onesvijestio se u krevetu i sve je smrdjelo na alkohol - rekla je ona.

Suđenje su obilježili mučni detalji iz kobne večeri u kojoj je Alves silovao djevojku. Nekoliko puta je promijenio iskaz. Prvo je tvrdio da nikada nije upoznao žrtvu, zatim je izjavio kako je bio s njom u WC-u, ali se ništa nije dogodilo. U trećoj "verziji" priznao je da je došlo do oralnog seksa, a u četvrtoj da je bilo i sporazumnog seksa, no to nije želio odmah reći kako njegova supruga ne bi saznala.

Promijenio je i tri odvjetnika, a tijekom posljednjeg svjedočenja odlučio se za verziju da je bio previše pijan i da nije znao što radi. Tijekom cijelog suđenja žrtva je bila skrivena iza zastora i promijenili su joj glas dok je svjedočila.