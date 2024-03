Alvesa će pustiti iz zatvora, a odvjetnica žrtve je ogorčena: 'Ovo je pravda za bogate...'

SRUŠIO HAJDUK Mudražija za 24sata: Danima sam plakao kad me taj čovjek otjerao iz Dinama. Nije me vidio Plus+ Reakcija Livaje? Glupost je da sam provocirao Torcidu. Moji su iz sela Dubravice kraj Skradina i dio ih navija za Hajduk, kaže Mudražija