Amateri iz treće lige izborili finale Kupa: A sad srušiti PSG

Kakva će to biti priča 7. svibnja u Parizu... Amateri iz treće lige igrat će finale Kupa, vrlo vjerojatno, protiv jedne od najskupljih momčadi svijeta - PSG-a. Les Herbiers, tako se zove klub, u finale je ušao pobijediviši još jednog trećeligaša, Chambly, no da stvar bude bolja susret se nije igrao ni kod Les Herbiersa, ni kod Chamblyja. Naime, kako stadion Les Herbiersa prima 5000, a onaj Chamblyja svega 1000 gledatelja, susret su odlučili igrati na legendardnom La Beaujoireu, domu Nantesa. I srušili rekord. Na utakmicu je došlo 34.653 navijača, što je rekord u jednom susretu između dva francuska trećeligaša.

- Ovo je ludnica! Samo, sad ne znam kako ću voditi momčad u Europi, jer nemam licenciju - rekao je Stéphane Masala, 41-godišnji trener Les Herebiersa.

Et dans le vestiaire maintenant !!! 🔴⚫️ #AllezVHF Posted by Vendée les Herbiers Football on Tuesday, April 17, 2018

Masala je, da stvar bude do kraja fenomenalna, rođen upravo u Nantesu, nedaleko od stadiona na kojem je izborio povijesno finale. A kako u takvim pričama glavni junak obično počinje od nule, tako je i Masala sasvim slučajno postao trener. Nakon što su otkazali glavnom treneru nitko se nije htio primiti klupe. Plaća mala, uvjeti slabi, momčad u rasulu... Masala je poznavao dečke, došao u svlačionicu i održao govor.

- Na primjeru dvije ploče pokazao nam je da ništa nije nemoguće. Ono što je uradio doista je bilo nevjerojatno, svi smo gledali u čudu. Nakon toga nam je rekao: 'Vidite li da je ovo moguće?. E, pa tako je i moguće da dođete u finale Kupa'. I evo nas - rekao je Claude Koutob Naoto, napadač Les Herbiersa.

Od 1947. u klubu se promijenilo 25 trenera, a Masala je 26. Svi su bili Francuzi, samo je izvjesni Mađar Miklos Beres bio stranac, a klub je vodio od 1994. do 1998. Inače, Les Herbiers je malo mjesto od 15.000 stanovnika, a u njemu rade čak 44 kluba s 5300 sportaša. Radi se o nogometu, košarci, rukometu, ragbiju, odbojci, stolnom tenisu, plivanju, jahanju, atletici, borilačkim sportovima...

U finalu ih čeka pobjednik iz susreta Caen - PSG, a trebalo bi se dogoditi pravo čudo da Parižani ne izbore finale. Posljednji put jedan trećeligaš je došao do finala Kupa 2012. Bio je to US Quevilly koji je u finalu na Stade de Franceu izgubio 1-0 od Lyona.