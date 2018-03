Američka klinka s pozivnicom izbacila osvajačicu Wimbledona

Organizatori jakog WTA turnira u Indian Wellsu nisu pogriješili kada su pozivnicu za glavni turnir dali mladoj Amandi Anisimovoj (16).

🤛🏼 @wta Objavu dijeli Amanda (@amandaanisimova) Ožu 7, 2018 at 8:42 PST

Domaća tenisačica praktički se prošetala do osmine finala, iznenadivši Pauline Parmentier i Anastasiju Pavljučenkovu, a u trećem kolu istu sudbinu doživjela je i dvostruka osvajačica Wimbledona, Petra Kvitova.

U tek petom susretu otkada je postala profesionalka, Anisimova je snažnim udarcima s forehanda i backhanda nadjačala Čehinju sličnog stila igre, što je poseban podvig.

- Još uvijek sam u šoku. Ona je najbolja tenisačica s kojom sam igrala i to na najvećem terenu dosad. Teško je bilo smiriti živce, no uživala sam i igrala svoju najbolji igru. Bio je to dobar dan - rekla je pobjednica na konferenciji za novinare.

🍒 Objavu dijeli Amanda (@amandaanisimova) Sij 26, 2018 at 5:02 PST

Anisimova je pozornost na sebe skrenula i prošle godine na juniorskom US Openu, kada je "promarširala" do titule, pritom ne izgubivši niti set.

- U pripremnom razdoblju sam puno radila na tome da ne pokazujem emocije, fokus je samo na borbi. U protekla dva tjedna to mi je dobro uspjelo.

Prije ovog turnira u Indian Wellsu je nastupala na Challengeru, gdje je iz kvalifikacija stigla do polufinala, u kojem je izgubila od Sare Errani. U osmini finala igrat će protiv još jedne češke "udaračice", Karoline Pliškove.

Haven’t been in nyc in forever, thought I’d bring back a pic of me confused as always pic.twitter.com/LS87k40wgn — Amanda Anisimova (@AnisimovaAmanda) 8. siječnja 2018.