Američki biznismen kupio pojas Muhammada Alija za 6,18 mil. $

Šampionski pojas boksačke legende Muhammada Alija iz njegove borbe za svjetski naslov u teškoj kategoriji protiv Georga Formana prodan je na aukciji za 6,18 milijuna dolara. Pojas iz legendarne borbe "Rumble in the Jungle" iz 1974. kupio je američki biznismen i vlasnik NFL momčadi Indianapolis Colt Jim Irsay. Ali je spomenuti pojas osvojio pobjedom u borbi u Zairu 1974. godine nad tada neporaženim Foremanom, a dvoboj se smatra jednim od najvažnijih u povijesti boksa. Ali, koji je preminuo 2016. u dobi od 74 godine, tada je pobijedio nokautom u osmoj rundi i osvojio naslov svjetskog prvaka. Pojas mu je dodijeljen retroaktivno kada su se pojasevi počeli dodjeljivati ​​1976. Prodajna cijena pojasa jedna je od najviših ikada za kolekcionarski predmet vezan uz sport, a nadmetanje je trajalo gotovo do četiri sata ujutro. Pojas je samo najnoviji komad Alijevih suvenira koji je došao u Irsayev posjed. Prethodno je kupio cipele koje je Ali nosio u filmu "Thrilla in Manila" iz 1975., a ranije ove godine, Irsay je kupio ogrtač koji je Ali nosio u svojoj prvoj borbi nakon što je promijenio ime iz Cassius Clay - revanš sa Sonnyjem Listonom 1965.