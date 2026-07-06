Američki napadač nije prvi! Fifa je prije 64 godine ikoni Brazila progledala kroz prste. Evo zašto

Nogometni svijet ostao je zatečen nakon što je Fifa objavila da je ukinuta suspenzija američkom napadaču Folarinu Balogunu, čime mu je omogućen nastup u ključnoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije. Odluka, donesena nakon izravnog poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Fife Gianniju Infantinu, izazvala je bijes u belgijskom taboru i otvorila niz pitanja o integritetu natjecanja.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

No, koliko god se činila nevjerojatnom i jedinstvenom, ova situacija zapravo nije presedan. Da bismo pronašli gotovo identičan slučaj političkog pritiska, lobiranja i zaobilaženja pravila, moramo se vratiti 62 godine u prošlost, na Svjetsko prvenstvo u Čileu i na priču o jednom od najvećih nogometaša svih vremena, legendarnom Brazilcu Garrinchi.

Polufinale za pamćenje

Svjetsko prvenstvo 1962. godine za Brazil je imalo poseban značaj. Branili su naslov, ali su već u grupnoj fazi ostali bez svoje najveće zvijezde, Peléa, koji je zbog ozljede morao završiti turnir. Sva odgovornost pala je na leđa genijalnog krilnog napadača Garrinche. A on je odgovorio na način koji se i danas pamti, odigravši vjerojatno najbolji turnir u karijeri jednog igrača. Nosio je Brazil na svojim leđima sve do polufinala, gdje ih je čekao domaćin Čile.

🤔 ¿Alguna vez pasó algo similar a lo de Balogun? Si, en 1962 con el brasileño Garrincha 🇧🇷



Durante el partido de semis contra Chile, Garrincha reaccionó de mala manera a las faltas de los defensas locales y fue expulsado: esto significaba una suspensión automática que lo dejaba… pic.twitter.com/BU1Pzj3jr7 — Histoporte (@histoporte_) July 5, 2026

U uzavreloj atmosferi stadiona u Santiagu, Garrincha je bio nezaustavljiv. Zabio je dva gola u pobjedi 4-2 i praktički sam uveo Brazil u finale. No, frustrirani stalnim grubim prekršajima čileanskih braniča, u 83. minuti je i sam reagirao. Nakon što ga je srušio Eladio Rojas, Garrincha ga je u prolazu lagano udario nogom.

Sudac je, nakon intervencije urugvajskog pomoćnika Estebana Marina, pokazao brazilskoj zvijezdi izravni crveni karton. Finale je bilo pod velikim upitnikom. Iako tada isključenje nije automatski značilo suspenziju, praksa na turniru bila je jasna, petorica igrača isključenih prije Garrinche dobila su utakmicu kazne. Svi su očekivali da će Brazil u borbu za naslov morati bez svog najboljeg igrača.

U priču se uključio čak i predsjednik Čilea

Ono što je uslijedilo pretvorilo se u jednu od najbizarnijih epizoda u povijesti svjetskih prvenstava. Krenula je ogromna operacija lobiranja kako bi se Garrinchi omogućio nastup.

Prema Fifinim zapisima, čak je i čileanski predsjednik Jorge Alessandri vodio peticiju da se Brazilcu dopusti igranje, navodeći kako su i domaći navijači, unatoč porazu, bili opčinjeni njegovim nogometom i željeli ga vidjeti u finalu. Iza kulisa, priča je bila još dramatičnija. Govorkalo se o telefonskom pozivu peruanskog predsjednika sucu utakmice sa "zamolbom" da ublaži svoj izvještaj.

Garrincha's 1962 Red Card Remains One of FIFA's Most Controversial World Cup Decisions



One of the most debated moments in FIFA World Cup history remains the extraordinary case of Brazilian football legend Garrincha, whose red card at the 1962 tournament was overturned, allowing… pic.twitter.com/45DdKQL6tO — Jonospect (@jonospect) July 5, 2026

Ključna osoba u cijelom procesu trebao je biti pomoćni sudac Esteban Marino, jedini koji je vidio prekršaj i signalizirao ga glavnom sucu. Njegovo svjedočenje pred disciplinskom komisijom bilo je presudno. No, dogodio se nevjerojatan obrat. Marino se jednostavno nije pojavio na saslušanju. Nestao je, navodno je bez objašnjenja napustio Čile.

Bez iskaza ključnog svjedoka, komisija nije imala temelja za izricanje suspenzije. Garrinchi je izrečena tek opomena. Godinama kasnije, pojavile su se teške optužbe koje su bacile novo svjetlo na cijeli slučaj.

Jedan od brazilskih sudaca na turniru tvrdio je da je šef brazilske sudačke organizacije, João Etzel, podmitio Marina s deset tisuća dolara, golemim iznosom za to vrijeme, kako bi napustio zemlju. Cijela priča,[kako su je opisali novinari, nalikovala je na roman Agathe Christie.

Epilog u finalu i moderna paralela

Nakon sve drame, Garrincha je zaigrao u finalu protiv Čehoslovačke. Ironično, na dan utakmice razbolio se i igrao je pod visokom temperaturom, zbog čega nije bio na svojoj uobičajenoj razini. Unatoč tome, Brazil je slavio 3-1 i obranio naslov svjetskog prvaka. Slučaj je ostao zabilježen kao jedini put u povijesti da je igraču oprošten crveni karton za finale Svjetskog prvenstva. Sve do sada.

Foto: Phil Noble

Odluka o Balogunu pokazuje zapanjujuće sličnosti. Kao i 1962., radi se o ključnom igraču zemlje domaćina. Kao i tada, u proces se uključio šef države. Fifa se pozvala na članak 27 disciplinskog pravilnika, koji joj dopušta suspenziju provedbe kazne, čime je praktički zaobišla vlastita pravila turnira koja nalažu automatsku suspenziju bez prava na žalbu. Belgijski izbornik Rudi Garcia cinično je prokomentirao situaciju.

​- Nisam znao da je peti srpnja postao prvi travnja. Mi ne branimo samo svoju reprezentaciju, mi branimo nogomet, njegov integritet i etiku - izjavio je.

Pitanje koje se sada postavlja jest što će biti sa sljedećim crvenim kartonom na turniru? Stvara li se opasan presedan u kojem pravila vrijede za jedne, ali ne i za druge? Slučaj Garrincha bio je obavijen velom tajne i zakulisnih igara. Šezdeset i dvije godine kasnije, čini se da se povijest ponavlja, samo što se ovoga puta sve odvija pred očima cijelog svijeta.