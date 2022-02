Iako ga Tom Brady nije imenom spomenuo u podužoj objavi o odlasku u mirovinu, u kojoj je zahvalio mnogima, ali ne Billu Belichicku i New England Patriotsima, njegov bivši dugogodišnji trener ga je u službenoj izjavi prozvao "najboljim igračem u povijesti NFL-a."

- Čast mi je što sam odabrao i trenirao Toma Bradyja, nenadmašnog natjecatelja i pobjednika. Tomov skroman profesionalni početak završio je tako što je postao najbolji igrač u povijesti NFL-a - izjavio je Belichick u priopćenju.

Pod Belichickovim trenerskim vodstvom i s Bradyjem na poziciji vođe napada New England Patriotsi su devet puta igrali na Super Bowlu, a šest puta osvojili trofej Vincea Lombardija. Prvi od šest zajedničkih naslova osvojili su 2001. kad je Brady dobio priliku zamijeniti ozlijeđenog Drewa Bledsoea.

Nakon 20 godina provedenih u Patriotsima, Brady je 2020. odlučio otići u Tampa Bay Buccaneerse s kojima je u prvoj sezoni osvojio svoj sedmi prsten NFL prvaka.

- Tom je neprestano igrao na najvišoj razini protiv suparnika kojima je uvijek bio prvi na popisu onih koje treba zaustaviti. Njegova želja za izvrsnošću bila je inspirativna. Tom je bio profesionalac na terenu i izvan njega, ponašao se gospodski, bio je moralan i ljubazan. Zahvaljujem Tomu na njegovoj neumornoj težnji izvrsnosti i pozitivnom utjecaju na mene i New England Patriotse tijekom 20 godina - poručio je Belichick.

Patriotsi su objavili da je Belichick putovao u utorak, kad je Brady putem Instagrama objavio svoju odluku o odlasku u igračku mirovinu u kojoj nijednom nije spomenuo svoju bivšu momčad, bivšeg trenera, kao ni vlasnika Roberta Krafta.

No, Brady je potom zahvalio Patriotsima komentirajuću njihovu objavu na društvenim mrežama posvećenu njihovom nekadašnjem 'quarterbacku' s kojim su postali najuspješnijom i najdugovječnijom dinastijom u NFL-u. U tom je komentaru spomenuo i bivše suigrače od Juliana Edelmana do Roba Gronkowskog s kojim je došao i do svog posljednjeg naslova u Buccaneersima.