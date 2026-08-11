Amerikanac potpisao za Cibonu pa odlučio da ipak neće doći?! Klub traži novog playmakera...

U kolovozu prošle godine Cibona je bila pred krahom. Situacija je bila toliko teška i očajna da su se na pripremama pojavila petorica igrača i neizvjesno je bilo hoće li se klub uopće natjecati. Godinu dana kasnije, turobnu atmosferu zamijenila je idila i puniji proračun. Oni dani besparice i neimaštine, nadaju se svi u klubu, konačno su iza njih. To jamče novi vlasnik Victor Dodig i njegovi milijuni, a prošlosezonski naslov prvaka kao da je simbolično označio početak nove ere kluba.

Cibosi su započeli s pripremama za novu sezonu i ne pamtimo jesu li ikad već u ovo doba godine imali gotovo pa kompletiran roster. Ostali su Jan Palokaj, Vigo Bart, Renato Serdarušić, Kamaka Hepa, Marjan Čakarun i Borna Katanović, a stigli su Lovro Gnjidić, Roko Badžim, Khalif Battle, Antonio Sikirić, Lovro Mazalin, Vincent Trevon Mitchell i američki playmaker Ricky McGill, no s njim su se pojavili neočekivani problemi jer, unatoč tome što je potpisao ugovor, ipak ne želi doći u Zagreb?! On i njegov agent traže raskid ugovora jer očito su pronašli izdašnije opcije i spremni su čak platiti i kaznu, a za to vrijeme Cibona traži novog playmakera. Također, sljedeće sezone dres hrvatskog prvaka mogao bi opet odjenuti i Domagoj Vuković, koji se priključio pripremama.

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Povodom početka priprema sportski direktor Marin Rozić kaže:

- Nakon dugog i radnog ljeta započeli smo pripreme za novu sezonu. Iza nas je vrlo zahtjevno razdoblje tijekom kojeg smo intenzivno radili na slaganju momčadi, a kada pogledam učinjeno, mogu reći da sam zadovoljan. Prvi tjedan iskoristit ćemo za liječničke preglede, procjenu tjelesne pripremljenosti igrača i kompletiranje momčadi. Sljedećeg tjedna odlazimo na Lošinj, gdje ćemo nastaviti pripremni ciklus. Veselimo se prvim pripremnim utakmicama, a potom i početku službenih natjecanja u Ligi prvaka, ABA ligi i hrvatskom prvenstvu.

Foto: kk cibona

Da su zapuhali novi vjetrovi, vidi se i u planovima za pripreme. Cibona će, nakon dugo godina, udarni dio odraditi izvan Zagreba, ovaj put na Malom Lošinju. Odigrat će i nekoliko prijateljskih utakmica, a morat će dobro izbrusiti formu jer ih u novoj sezoni čekaju ABA liga, Eurokup i hrvatsko prvenstvo. Također, i oprema će zasjati u novom ruhu. Novi tehnički sponzor kluba bit će Adidas, koji će uskoro i predstaviti dresove za novu sezonu. Njemački div uspostavio je dominaciju na hrvatskom tržištu pa će tako nakon Hajduka i "vatrenih" opremati i hrvatskog košarkaškog velikana.