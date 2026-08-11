Da su zapuhali novi vjetrovi, vidi se i u planovima za pripreme. Cibona će, nakon dugo godina, udarni dio odraditi izvan Zagreba, ovaj put na Malom Lošinju
Amerikanac potpisao za Cibonu pa odlučio da ipak neće doći?! Klub traži novog playmakera...
U kolovozu prošle godine Cibona je bila pred krahom. Situacija je bila toliko teška i očajna da su se na pripremama pojavila petorica igrača i neizvjesno je bilo hoće li se klub uopće natjecati. Godinu dana kasnije, turobnu atmosferu zamijenila je idila i puniji proračun. Oni dani besparice i neimaštine, nadaju se svi u klubu, konačno su iza njih. To jamče novi vlasnik Victor Dodig i njegovi milijuni, a prošlosezonski naslov prvaka kao da je simbolično označio početak nove ere kluba.
Cibosi su započeli s pripremama za novu sezonu i ne pamtimo jesu li ikad već u ovo doba godine imali gotovo pa kompletiran roster. Ostali su Jan Palokaj, Vigo Bart, Renato Serdarušić, Kamaka Hepa, Marjan Čakarun i Borna Katanović, a stigli su Lovro Gnjidić, Roko Badžim, Khalif Battle, Antonio Sikirić, Lovro Mazalin, Vincent Trevon Mitchell i američki playmaker Ricky McGill, no s njim su se pojavili neočekivani problemi jer, unatoč tome što je potpisao ugovor, ipak ne želi doći u Zagreb?! On i njegov agent traže raskid ugovora jer očito su pronašli izdašnije opcije i spremni su čak platiti i kaznu, a za to vrijeme Cibona traži novog playmakera. Također, sljedeće sezone dres hrvatskog prvaka mogao bi opet odjenuti i Domagoj Vuković, koji se priključio pripremama.
Povodom početka priprema sportski direktor Marin Rozić kaže:
- Nakon dugog i radnog ljeta započeli smo pripreme za novu sezonu. Iza nas je vrlo zahtjevno razdoblje tijekom kojeg smo intenzivno radili na slaganju momčadi, a kada pogledam učinjeno, mogu reći da sam zadovoljan. Prvi tjedan iskoristit ćemo za liječničke preglede, procjenu tjelesne pripremljenosti igrača i kompletiranje momčadi. Sljedećeg tjedna odlazimo na Lošinj, gdje ćemo nastaviti pripremni ciklus. Veselimo se prvim pripremnim utakmicama, a potom i početku službenih natjecanja u Ligi prvaka, ABA ligi i hrvatskom prvenstvu.
Da su zapuhali novi vjetrovi, vidi se i u planovima za pripreme. Cibona će, nakon dugo godina, udarni dio odraditi izvan Zagreba, ovaj put na Malom Lošinju. Odigrat će i nekoliko prijateljskih utakmica, a morat će dobro izbrusiti formu jer ih u novoj sezoni čekaju ABA liga, Eurokup i hrvatsko prvenstvo. Također, i oprema će zasjati u novom ruhu. Novi tehnički sponzor kluba bit će Adidas, koji će uskoro i predstaviti dresove za novu sezonu. Njemački div uspostavio je dominaciju na hrvatskom tržištu pa će tako nakon Hajduka i "vatrenih" opremati i hrvatskog košarkaškog velikana.
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