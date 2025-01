Amerikanci se raspisali o Petru Musi, želi ga hit Premier lige?! 'On drži braniče budnima noću'

Hrvatski napadač Petar Musa (26) briljira u američkom MLS-u ove sezone i u 34 nastupa zabio je 17 golova i podijelio tri asistencije. Sada se za njega zanimaju premierligaši Nottingham Forest i Leicester, ako je vjerovati novinarima Rudyju Galettiju i Valentinu Furlanu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:35 Zagreb: Josip Brekalo i Petar Musa održali konferenciju za medije | Video: 24sata/pixsell

Na stranici MLS Multiplex osvanuo je tekst o Musi pod naslovom "Petar Musa mogao bi biti iduća velika zvijezda Premier lige".

"Petar Musa nije samo ime na popisu momčadi, on je tip igrača koji drži braniče budnima noću. S 26 godina, ovaj hrvatski napadač postao je noćna mora obrana u Major League Socceru (MLS), skupljajući neke zaista impresivne brojke: 17 golova u 34 utakmice za FC Dallas. A sada je, baš kao i svaki talent koji se ističe, na radaru nekoliko klubova Premier lige", piše Arthur Fernandes i dodaje da će interesenti za njega morati iskrcati 18 milijuna eura, na koliko ga Dallas cijeni.

Foto: Tim Heitman/REUTERS

"Musa je vaš klasični 'lovokradica', napadač koji živi u kutiji. Ima instinkt za pozicioniranje i čini se da je na pravom mjestu u pravo vrijeme. U SAD-u, on je praktički definicija učinkovitosti, pokazujući da vam nije potreban njuh da biste bili smrtonosni. On je tip koji to postiže jednim dodirom, bilo glavom, lijevom ili desnom nogom", nastavlja Fernandes u tekstu.

Foto: Tim Heitman/REUTERS

S obzirom na to da je Musa u dobrim igračkim godinama za transfer i da je povremeni hrvatski reprezentativac (šest nastupa), ne čudi interes većih klubova za njegove usluge. Uostalom, igrao je za velikana Benficu.

"Dakle, uklapa li se Musa u Premier ligu? Ne radi se samo o ubacivanju lopte u gol, već o tome kako se prilagoditi ligi koja kažnjava pogreške. U MLS-u, Musa je imao slobodu da bude momčadski 'stroj za golove', ali u Engleskoj će se suprotstaviti braničima koji su se suočili s Haalandom i Salahom. Trebat će mu snaga, brzina i iznad svega otpornost.

Foto: Tim Heitman/REUTERS

Ako dospijeva u momčad koja igra u skladu s njegovim snagama, poput izravnog stila s brzim ubačajima, to bi mogla biti utakmica stvorena na nebu. Ali ako završi u sustavu koji treba više mobilnosti ili igra izvan okvira, to bi moglo ispasti totalni promašaj", piše Fernandes.

Foto: Tim Heitman/REUTERS

Prema Transfermarktu Musa vrijedi sedam milijuna eura, a ugovor s Dallasom ističe mu 31. prosinca 2027. Podsjetimo, Nottingham Forest je hit ovosezonske Premier lige i nakon 20 kola je treći na tablici. S druge strane, Leicester je u puno težoj situaciji i nalazi se na pretposljednjem mjestu ljestvice.