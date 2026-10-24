Amerikanka Krueger u finalu WTA turnira protiv Siniakove

Amerikanka Ashlyn Krueger (WTA-55.) i Čehinja Katerina Siniakova (WTA-86.) igrat će u nedjelju u finalu teniskog WTA turnira u Osaki.

Krueger je svladala prvu nositeljicu svoju sunarodnjakinju Ann Li (WTA-25.) sa 6–4, 6–7 (4), 6–3 poslije dva sata i 15 minuta igre, dok je Siniakovoj za pobjedu od 6–1, 6–4 nad osmom nositeljicom Britankom Katie Boulter bilo potrebno sat i pol.

Foto: Maxim Shemetov

Tridesetogodišnja Siniakova borit će se za svoj šesti WTA naslov u pojedinačnoj konkurenciji, u svom 11. finalu. Posljednji naslov osvojila je u listopadu 2023. u Nanchangu, gdje je u finalu pobijedila svoju sunarodnjakinju Marie Bouzkovu.

Krueger već je jednom osvojila turnir u Osaki 2023. godine, pobijedivši u finalu Kineskinju Lin Zhu. Još jedna pobjeda donijela bi joj drugi WTA naslov.