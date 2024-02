Ana Blažević je 14. na svijetu, Kinez Pan srušio svjetski rekord

Hrvatska plivačica, 20-godišnja Ana Blažević osvojila je 14. mjesto u polufinalu utrke na 200 metara prsno na Svjetskom prvenstvu u Dohi ostavši bez plasmana u finale.

Blažević se u polufinale plasirala sa 13. vremenom jutarnjih kvalifikacija, 2:27.51 minuta, dok je u polufinalu plivala sporijih 2:28.48 zauzevši 14. vrijeme. Najbrža u polufinalu bila je Nizozemka Tes Schouten s rezultatom 2:21.50.

Bilo je to četvrto hrvatsko polufinale u Dohi. Amina Kajtaz je bila 15. na 200 m leptir, te 16. na 100 leptir, dok je Nikola Miljenić zauzeo 12. mjesto na 50 leptir.

Blažević će u petak nastupiti i u kvalifikacijama discipline 200 m prsno, dok u subotu nastupa Nikola Miljenić u kvalifikacijma utrke na 50 slobodno.

U četvrtak je na programu bilo još pet finala.

Na 100 metara slobodno pobijedio je Kinez Zhanle Pan s rezultatom 47.53. Kinez je prvog dana plivačkih nadmetanja u Dohi postavio novi svjetski rekord na 100 slobodno isplivavši u štafetnoj utrci 46.80. U finalu "stotke" je opravdao ulogu favorita, ali nije uspio ponovo plivati ispod 47 sekundi.

Drugi je bio Talijan Alessandro Miressi s rezultatom 47.72, dok je broncu osvojio Mađar Nandor Nemeth sa 47.78.

Na 200 mješovito najbolji je bio Kanađanin Finlay Knox s rezultatom 1:56.64 ostvarivši najveći uspjeh u karijeri. Drugi je bio Amerikanac Carson Foster (1:56.97), dok je bronca pripala Talijanu Albertu Razzettiju (1:57.42).

Na 50 m leđno pobijedila je Amerikanka Claire Curzan s rezultatom 27.43 osvojivši četvrtu medalju u Dohi, pri čemu treće zlato. Slavila je i na 100 leđno, te u štafeti 4x100 mix mješovito, a ima i srebro na 100 dupin. Druga je bila Australka Iona Anderson (27.45), a treća Kanađanka Ingrid Wilm (27.61).

Na 200 dupin pobijedila je Britanka Laura Stephens s rezultatom 2:07.35 ispred Dankinje Helene Rosendahl Bach (2:07.45), dok je broncu osvojila 18-godišnja BiH plivačica Lana Pudar (2:07.92).

Rosendahl Bach je bila najbrža u kvalifikacijama i polufinalu, no u finalu je Stephens bila brža. Najbolja bosanskohercegovačka plivačica je u finale ušla s osmim rezultatom, no u finalu je plivala skoro dvije sekunde brže ostvarivši veliki uspjeh. Njezina je to prva medalja na svjetskim seniorskim prvenstvima, nakon što je na EP-u u Rimu 2022. osvojila zlato u ovoj disciplini, te broncu na 100 dupin.

U posljednjoj finalnoj disciplini dana, utrci štafeta 4x200 slobodno slavile su Kineskinje Yanhan Ai, Zhenqi Gong, Bingjie Li i Peiqi Yang s rezultatom 7:47.26 ispred štafete Velike Britanije (7:50.90) i Australije (7:51.41).