FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Povodom predstavljanja projekta izgradnje novog maksimirskog stadiona, prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Novi stadion u Zagrebu počeo se graditi u travnju, Kranjčevićeva je prvi korak prema rješenju Maksimira čiji je projekt ugledao svjetlo dana. Početak radova očekuje se sljedeće godine, a tim povodom prisjetili smo se nekih od najpoznatijih projekata obnove i izgradnje stadiona koji još nisu ugledali svjetlo dana. | Foto: 24sata, Radislav Ujdur, Vinko Grgić, HNK Rijeka
