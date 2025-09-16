POGLEDAJTE GALERIJU
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
Povodom predstavljanja projekta izgradnje novog maksimirskog stadiona, prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Novi stadion u Zagrebu počeo se graditi u travnju, Kranjčevićeva je prvi korak prema rješenju Maksimira čiji je projekt ugledao svjetlo dana. Početak radova očekuje se sljedeće godine, a tim povodom prisjetili smo se nekih od najpoznatijih projekata obnove i izgradnje stadiona koji još nisu ugledali svjetlo dana.
| Foto: 24sata, Radislav Ujdur, Vinko Grgić, HNK Rijeka
Pokojni gradonačelnik Bandić ovako je zamišljao "plavi vulkan", stadion Dinama na Kajzerici.
| Foto: 24sata
Foto 24sata
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Ovo je trebao biti Maksimir za Europsko prvenstvo 2012., čiju kandidaturu Hrvatska nije dobila s Mađarskom.
| Foto: eurofootball2012.hu
Foto eurofootball2012.hu
Foto eurofootball2012.hu
Foto eurofootball2012.hu
Foto eurofootball2012.hu
Foto eurofootball2012.hu
Foto eurofootball2012.hu
Foto eurofootball2012.hu
Foto eurofootball2012.hu
Ovo je prijedlog novog stadiona u Varaždinu.
| Foto: eVaraždin
Foto eVaraždin
Ideja kako je trebao izgledati stadion Rujevica za Euro 2012.
| Foto: YouTube
Boris Magaš ovako je zamislio obnovljeni Poljud.
| Foto: Vinko Grgić
Jedno od rješenja za obnovu Kantride u Rijeci. A bilo ih je podosta...
| Foto: Sportcom
Foto 24sata
Foto YouTube
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto NK Slaven Belupo
Foto HNK Rijeka
Obnovljeni stadion Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Trenutačno ima samo jednu tribinu, trebao bi dobiti još barem dvije.
| Foto: NK Slaven Belupo
Foto NK Slaven Belupo
Foto NK Slaven Belupo
Foto NK Slaven Belupo
Vizualizacija Gradskog vrta za Euro 2012. koji Hrvatska nije vidjela.
| Foto: eurofootball2012.hu
Drugi projekt iz sredine 2010-ih o rješenju osječkog stadiona.
| Foto: bijelo-plavi.com
Foto bijelo-plavi.com
Foto bijelo-plavi.com
Foto bijelo-plavi.com
Foto bijelo-plavi.com
Foto bijelo-plavi.com
Foto bijelo-plavi.com
Foto bijelo-plavi.com
Ideja za novi stadion u Maksimiru po projektu arhitekta Otta Barića mlađeg.
| Foto: Otto Barić/Facebook
Foto Otto Barić/Facebook
Foto Otto Barić/Facebook
Maketa za dovršetak Maksimira iz 1997.
| Foto: ZONA DINAMO
Ovako bi izgledao "plavi kuglof" u Maksimiru.
| Foto: Radislav Ujdur
Foto Radislav Ujdur
Foto Radislav Ujdur
Još jedna ideja novog Maksimira. Tko zna, možda baš ovako bude izgledao?
| Foto: Kincl arhitekti
Foto Kincl arhitekti
Foto Kincl arhitekti
Foto Kincl arhitekti
Foto Kincl arhitekti
Diplomski rad Ardijana Karla Gashija s rješenjem stadiona na Kajzerici.
| Foto: Ardijan Karlo Gashi
Foto Ardijan Karlo Gashi
Foto Ardijan Karlo Gashi
Foto Ardijan Karlo Gashi
Foto Ardijan Karlo Gashi
Foto Ardijan Karlo Gashi
Prilično ambiciozan projekt stadiona na Kajzerici.
| Foto: 3LHD
Foto 3LHD
Foto 3LHD
Foto 3LHD
Foto 3LHD
Foto 3LHD
Foto 3LHD