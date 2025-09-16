FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Novi stadion u Zagrebu počeo se graditi u travnju, Kranjčevićeva je prvi korak prema rješenju Maksimira čiji je projekt ugledao svjetlo dana. Početak radova očekuje se sljedeće godine, a tim povodom prisjetili smo se nekih od najpoznatijih projekata obnove i izgradnje stadiona koji još nisu ugledali svjetlo dana. | Foto: 24sata, Radislav Ujdur, Vinko Grgić, HNK Rijeka