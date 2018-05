Ana Konjuh: Bilo je crnih misli, nitko nije znao reći što mi je...

Svoj osnovni cilj sam ispunila - biti zdrava i igrati bez boli, a rezultati će doći, tako je Ana Konjuh sažela svoj povratak tenisu nakon rehabilitacije i operacije lakta. Mlada Dubrovnika s ozljedama proživljava pravu kalvariju. S 20 godina već triput je bila na operacijskom stolu, a usprkos tome uspjela je doći do 20. mjesta na WTA listi.

Od ove zime trener joj je naš bivši tenisač, 30-godišnji Antonio Veić, koji je trenerske početke imao u Iranu:

- Došao je poslije druge operacije pa je još jednu sa mnom izgurao - kroz smijeh progovara Ana za Sportklub.

- Jako sam zadovoljna. On je prestao igrati prije tri godine, još mu je svjež život igrača pa me više i razumije. U timu smo svi optimistični, dosta je pozitivne energije, a to mi je potrebno u ovom razdoblju.

Razumljivo, Ani je ova prisilna pauza teško pala. U devet mjeseci odigrala je samo dva meča - početkom godine u Brisbaneu:

- Jako je frustrirajuće, takve ozljede s tek 20 godina, ali protiv takvih stvari se ne može, one su sastavni dio karijere, nekome više, a nekome manje. Naravno da je bilo crnih misli, pogotovo u razdoblju kada nisam točno znala što mi je i dok sam lutala po cijelom svijetu kod raznih liječnika. Nitko nije mogao ponuditi točan odgovor na pitanje što mi je, to me je posebno frustriralo, ali tu jednostavno čovjek ništa ne može promijeniti. Uz mene su sve vrijeme bili obitelj i cijeli tim, sada smo se odlučili vratiti na pripreme i nadamo se najboljem.

Situacija s tim nesretnim laktom još uvijek nije do kraja razjašnjena:

- Nije... Zato sam i rekla liječnicima da još jednom ‘uđu unutra’ jer sam gubila vrijeme, a pomaka nije bilo. Mislili su da je jedna dijagnoza, ispostavilo se da nije, tako da su mi samo očistili taj zglob. Tkivo se stvara unutra, a ne znamo odakle, možda je genetika - kaže naša mlada tenisačica, dodavši da nema u planu igrati do primjerice 36. godine, kao Serena:

- Ja nekako drukčije razmišljam i imam drukčiji način života, ali mnogi se faktori moraju složiti za te moje planove. Ne možemo predvidjeti što će se događati u životu, ali moj plan je da igram do neke 28. godine, a poslije toga da osnujem obitelj i imam djecu. Ako ne uspijem do 28.ostvariti ciljeve u karijeri, vjerojatno ću i ja ostati duže - zaključila je simpatična Dubrovkinja. Sada slijedi povratak na pripreme pa turnir u Eastbourneu, što će joj biti jedini nastup na travi prije Wimbledona.