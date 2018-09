Analitičar za boks šokirao sve: Tyson uopće nije veliki boksač

Kada čujete riječ boks, veliki Mike Tyson i još veći Muhammad Alli sigurno su među prvim ljudima na koje vas ovaj sport asocira. Alli se smatra jednim od najvećih boksača ikada, a njegova borba protiv Georgea Foremana u legendarnoj Rumble in the Jungle, najvećom borbom u povijesti. Uz bok njemu je Iron Mike, koji je sa samo 20 godina postao najmlađi teškaš koji je osvojio naslove po verzijama WBC, WBA i IBF. No, najpoznatiji svjetski boksački analitičar Teddy Atlas smatra kako Tyson nije veliki boksač.

Foto: Joe Camporeale

- Je li Tyson bio jedan od najvećih udarača svih vremena? Je. Je li mogao udarati jednako dobro sa svake strane? Je! Je li on bio boksački Mickey Mankle? Je! Mogao je jednako snažno i dobro udarati s obje ruke, s obje strane. Je li bio sve što sam spomenuo? Je! Je li znao djelovati na protivnika poput Sonnya Listona? Da! Je li bio veliki nokauter poput Joea Lewisa? Je! - rekao je Atlas te šokirao sve:

- Ali, on pored svega toga nije bio veliki boksač!

Renomirani analitičar smatra kako je Mike posjedovao veliki talent, no kada bi mu se suprostavili opasniji protivnici, protiv njih ne bi imao odgovora. Tu misli na Evandera Holyfielda i Lennoxa Lewisa, koji su ga pobijedili u mečevima za naslov.

Tyson je zadnji meč u karijeri odradio 2006. godine izgubivši od Kevina Mcbridea, nakon čega se povukao u mirovinu. Bio je poznat po svome raskalašenom životu i zapaljivom temperamentu, a zbog nomadskog načina života 2003. godine je proglasio bankrot. Naslov svjetskog prvaka obranio je čak devet puta, a ostat će najpoznatiji po sceni iz borbe za naslov protiv Evandera Holyfielda kada ga je zbog nemoći ugrizao za uho. U karijeri je odradio 58 borbi, od čega je zabilježio 50 pobjeda, šest poraza i dva neriješena rezultata.