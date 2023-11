Analiza riješila misterij, zabio je Drožđek. 'Dirao sam je, lijevom'

Dinamo se jedva izvukao na gostovanju kod Varaždina (1-1). Duboko u sudačkoj nadoknadi stigao je do izjednačujućeg gola, a Mahir Emreli prometnuo se u junaka. Varaždinci su u 14. kolu HNL-a vodili sve do 94. minute, no 'modri' su drugo kolo zaredom spasili stvar u dramatičnoj završnici.

Pogodak spasa Zagrepčanima je donio Mahir Emreli u 94. minuti na asistenciju danas odličnog Takure Kaneka. Azerbajdžanac je "poništio" pogodak Varaždina iz 53. minute koji je zadao dosta muke organizatorima prijenosa, ali i delegatima.

Pitanje je bilo kome ga pripisati? Domagoj Drožđek našao se u sendviču sa Stefanom Ristovskim i Boškom Šutalom, a lopta je nakon ubačaja Šege s boka završila u mreži.

Usporena snimka nije pokazala mnogo. Malo se činilo da ju je dirao Šutalo, malo Ristovski. Pogodak je na koncu pripisan Drožđeku, a krilni napadač Varaždina nakon utakmice potvrdio je da ju je on ugurao u mrežu.

- Ja sam je dirao, lijevom nogom - rekao je Drožđek nakon utakmice.

Suci i delegat su potvrdili da je Drožđek bio s njima u kontaktu pa je tako njemu pripisan prvijenac ove sezone.