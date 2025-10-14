FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

"Odaberi sebe. Brini o sebi. Nije sebično, već nužno – posebno dok se liječiš. Ti koji previše razmišljaš i živiš u strahu. Ti koji si tjeskoban i trebaš puno potvrde jer se bojiš da ćeš biti povrijeđen. Ti koji si traumatiziran i reagiraš i na najmanje riječi. Perfekcionist u tebi koji želi da tvoj stan bude besprijekorno čist u svakom trenutku. Impulzivni ti koji brzo i emotivno reagiraš u obrambenoj namjeri da se zaštitiš. Prokrastinator u tebi koji još nije odgovorio na 50 poruka i e-mailova. Romantičar bez nade koji toliko želi ljubav, ali je odbacuje iz straha", napisala je uz fotografiju u kojoj se u pozadini vide žitna slavonska polja. | Foto: Instagram