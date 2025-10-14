FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
Jelena Dokić (42) je bila velika nada svjetskog tenisa, ali nije uspjela ostvariti puni potencijal zbog oca nasilnika Damira koji ju je godinama zlostavljao i koji je u svibnju preminuo u 66. godini života.
Ovih dana došla je u rodnu Hrvatsku, u Slavoniju i na Jadran, uživati na odmoru.
"Odaberi sebe. Brini o sebi. Nije sebično, već nužno – posebno dok se liječiš. Ti koji previše razmišljaš i živiš u strahu. Ti koji si tjeskoban i trebaš puno potvrde jer se bojiš da ćeš biti povrijeđen. Ti koji si traumatiziran i reagiraš i na najmanje riječi. Perfekcionist u tebi koji želi da tvoj stan bude besprijekorno čist u svakom trenutku. Impulzivni ti koji brzo i emotivno reagiraš u obrambenoj namjeri da se zaštitiš. Prokrastinator u tebi koji još nije odgovorio na 50 poruka i e-mailova. Romantičar bez nade koji toliko želi ljubav, ali je odbacuje iz straha", napisala je uz fotografiju u kojoj se u pozadini vide žitna slavonska polja.
"Ti koji kažeš da je sve u redu i da si dobro – a jedva se držiš na okupu. Odaberi sebe. Svakog dijela sebe. Svaki dan. Predivnu i kompleksnu osobu kakva jesi. Stavi sebe na prvo mjesto. Uvijek. Zaslužuješ to. Nikad se ne ispričavaj što si odabrao sebe – posebno dok iscjeljuješ."
Nakon Slavonije, otputovala je Istru i pohvalila se fotografijama iz Rovinja.
"Mod odmora je potpuno uključen. Dan za plažu", napisala je uz fotografiju, na što joj je jedan pratitelj napisao: "Divna si, samo bez gojenja više. Uživaj, zlatna". Ona mu je odgovorila: "I bez nepotrebnih komentara o gojenju i kilama".
Bivša tenisačica je rođena u Osijeku, tijekom rata je preselila u Srbiju, a zatim i u Australiju kao izbjeglica. I danas živi tamo, a zbog veze s Hrvatom Tinom Bikićem Jelena je imala najvećih problema s ocem. Prekinuli su nakon 18 godina veze.
Otac ju je maltretirao skoro svaki dan, a to se odrazilo na njezino psihičko i fizičko stanje. Godinama se borila s depresijom, imala je problema s kilogramima i štitnjačom, a sve se promijenilo kada je težila 120 kilograma. To je bio okidač za novu promjenu i novi život.
Borila se s toliko problema u životu, s toliko faktora koji su utjecali na njezino zdravlje, ali sada je pronašla novu radost koja ju je pokrenula. Ime je u teniskom svijetu krenula graditi još kao 16-godišnjakinja kada je srušila Martinu Hingis, a s nepunih 20 godina pobjeđivala je Kim Clijsters, Venus Williams, Justine Henin…
Unatoč sjajnim uspjesima na terenu, njezin otac Damir Dokić nikada nije bio zadovoljan njezinim izborima trenera, a najviše joj je zamjerio vezu s Tinom. Jelena je 2017. godine objavila autobiografiju "Nesalomljiva" u kojoj je otkrila kroz što je sve prolazila.
Otac ju je natjerao da igra pod srpskom zastavom, iako je od svoje 11. godine živjela u Australiji i osjećala je obvezu da se oduži državi koja joj je sve dala, nazivao ju je ku*vom, tukao remenom, a od siline udaraca je često padala i u nesvijest. Dugo se borila s depresijom, a danas ponosno govori o teškim danima i svjedoči drugima koji imaju slične probleme.
Jelena je u karijeri osvojila pet turnira, a najbolji rezultat na Grand Slamovima joj je polufinale na Wimbledonu. U mirovinu je otišla 2014. godine nakon višegodišnjih problema s ocem.
Hrvatsku javnost oduševila je porukom nakon petrinjskog potresa u kojoj je istaknula kako je Hrvatska njen drugi dom. Nikad nije krila kako je voli.
U međuvremenu je objavila još jednu knjigu "Bez straha" u kojoj govori o burnoj prošlosti i kako je unatoč životnim problemima ostala jaka.
Danas radi kao studijska analitičarka i komentatorica.
O svemu tome progovorila je i sama u nedavnom intervjuu za Australian Story.
" Ne možete to učiniti svom djetetu ako ga volite. Nakon što sam navršila šest godina, počela sam igrati tenis i zlostavljanje je počelo... Već sam bila brutalno pretučena u dobi od devet ili deset godina. Udarana sam nogama i šakama u glavu tako snažno da sam ostala bez svijesti. Pokušala sam se pomiriti s ocem dva ili tri puta. Nije bilo moguće."
Kada je Jelena kao 19-godišnjakinja pobjegla od kuće i kasnije pokušala uspostaviti normalan odnos s ocem, naišla je na zid. Damir nikada nije pokazao kajanje.
"Zapravo, rekao je da bi sve ponovio," otkrila je Jelena.
