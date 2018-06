Anamari je naše čudo: San mi je igrati jednom za Barcelonu...

Dobar pregled igre, brza dodavanja i precizna ljevica prvo su što smo primijetili. A odmah potom upada u oči i da je u posjedu lopte - djevojčica.

Dječaci u Barceloninim dresovima rastrčali su po travnjaku prateći pomno upute trenera na 9. Barceloninu nogometnom kampu, koji je ovoga puta došao u Veliku Goricu.

Među njima jedina je cura Koprivničanka Anamari Bošnjak (14), članica zagrebačkog Agrama, koja igra lijevog beka.

- Sad ću u osmi razred, a onda planiram upisati Sportsku gimnaziju u Zagrebu kako bih lakše dolazila na treninge - objasnila je Anamari. Trenutačno je roditelji voze na utakmice, a tijekom tjedna trenira s dečkima u rodnoj Koprivnici. Do 12. godine igrala je s dečkima za Slaven Belupo, no to je granica do koje je smjela pa je potom prešla u ženski klub Agram.

- Lakše mi je s curama igrati. Nekako se bolje kužimo - smije se Anamari, koja nogomet trenira već osam godina.

Neko vrijeme je igrala i tenis, ali je ljubav prema nogometu prevladala. Pokušala je u školi i s rukometom i odbojkom, ali srce ju je uvijel vuklo na nogometni teren.

Prvakinja je Hrvatske s pionirkama, kao i zagrebačke lige koju igraju s dječacima.

Samo riječi hvale imao je i glavni trener kampa, Španjolac Pep Montasell.

- Ženski i muški nogomet se, naravno, razlikuju. Djevojke brže uče, više prate taktiku, više analiziraju i donose bolje odluke, baš kao i u životu - nasmijao se te dodao kako je Anamari vrlo motivirana i talentirana. Kamp je u Hrvatsku došao s Islanda, na kojemu su složili 2-3 tima cura. Tamo nije uopće neobično da ih ima tek nešto manje od dečki.

- Meni su se uglavnom dečki čudili što igram nogomet, dok su mi cure rekle da je to baš super. Iako na terenu znam biti i bolja od njih, nema nikakvih problema i zafrkavanja - priča mlada nogometašica.

Najdraži igrač joj je, naravno, Messi, a od Hrvata ističe Rakitića.

Za Barcelonin kamp diljem Balkana rade i dvojica Novosađana, Miroslav Radoičić i trener golmana Milan Vujaković.

- Prošli smo Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Crnu Goru, BiH, ali Španjolci nam uvijek ističu kako najveće talente na Balkanu imaju Hrvatska i Srbija - rekao je Vujaković.

