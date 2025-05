Ancelotti: Luka je poseban spoj kvalitete i duše, zbog toga je legenda. Mogao bih i zaplakati

U subotu je veliki dan za Real i stadion Santiago Bernabéu. Ne zato što će "kraljevi" ondje proslaviti naslov, nego zato što se od kluba opraštaju dvije apsolutne legende koje su zlatnim slovima ispisale povijest najvećeg kluba na svijetu. Riječ je, naravno, o Luki Modriću i Carlu Ancelottiju. Od hrvatskog maestra klub se oprostio u četvrtak emotivnim videom i zahvalom, dok je isto učinio u petak kada je riječ o Talijanu. Uoči utakmice Ancelotti je održao posljednju konferenciju za medije kao trener Reala, a glavna tema, naravno, bio je Modrić.

- Luka je bio primjer svima. Za trenera je nevjerojatno imati igrača poput Modrića. Ima puno kvalitete, ali u modernom nogometu postoji mnogo igrača s puno kvalitete. Ono što ga čini drugačijim jest to što ima kvalitetu i dušu - rekao je Ancelotti i dodao:

- To mu je omogućilo izvanrednu karijeru, osvajanje mnogih naslova i postajanje legendom Real Madrida. Kad netko uspije spojiti kvalitetu i dušu, on je legenda; kad netko to ne uspije spojiti, on je samo običan igrač.

Na pitanje hoće li mu posljednji izlazak na Bernabéu biti emotivniji nego ikad, odgovorio je:

- Da, brzo se rasplačem. Bit će to dan pun emocija. Ako zaplačem, nema problema. Bit će lijepo, a sve ću podijeliti s Modrićem… koji mi je bio nevjerojatna podrška tijekom ovog razdoblja u Real Madridu. On je fantastična osoba, legenda. Oprostiti se zajedno s njim bit će nešto posebno, nešto predivno.

- Imali smo snažnu povezanost, i na terenu i izvan njega. Dijelili smo puno toga, od pobjeda do teških trenutaka. On je netko kome vjeruješ, tko ti uvijek pruži ruku. Zaslužuje najveće poštovanje, i čast mi je što ćemo zajedno zatvoriti ovo poglavlje - zaključio je Ancelotti.

Njegova i Modrićeva posljednja utakmica na rasporedu je u subotu protiv Real Sociedada u 16.15 sati.