Ancelotti nije htio ni izgovoriti Rodrijevo ime: 'Liga prvaka je Zlatna lopta za Real Madrid'

Real Madrid ugostit će u utorak Milan na Santiago Bernabeuu u četvrtom kolu Lige prvaka. Momčad Carla Ancelottija imala je deset dana za probaviti teški poraz (0-4) od Barcelone u El Clasicu, ali i za tragične poplave koje su pogodile Valenciju. Upravo je tamo Real trebao gostovati u 12. kolu La Lige.

- Bio je to tjedan velike tragedije i tužni smo. Ovo je emocija. Vrlo smo blizu Valencije i svih pogođenih gradova. Blizu smo im i nadamo se da će se to uskoro riješiti. Želim da shvatite da je pričanje o nogometu komplicirano. Mi smo dio ove zemlje, a ovo jako utječe na sve. Iz poštovanja prema svima, pokušat ću konferenciju za novinare učiniti što jednostavnijom, jer nemam želju pričati o nogometu. Također, za mene je sutrašnja utakmica posebna - rekao je Ancelotti, koji je od 2001. do 2009. vodio Milan.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Ancelotti se osvrnuo i na nedavnu dodjelu Zlatne lopte, koja je otišla u ruke veznjaka Manchester Cityja i Španjolske, Rodrija (28). Real je bojkotirao nagradu zato što nije dodjeljena Viniciusu, a Ancelotti je hladno čestitao Rodriju.

- Čestitam onome koji je osvojio Zlatnu loptu, ali to je sada u prošlosti. Real je svoju Zlatnu loptu osvojio 1. lipnja. Naša Zlatna lopta je Liga prvaka koju smo osvojili u Londonu - rekao je Ancelotti i istaknuo kako Vinicius nije tužan zbog nagrade, već zbog događaja u Valenciji.