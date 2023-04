Ancelotti o Modriću: Vjerujem da će nastaviti igrati ovdje...

Trener madridskog Reala Carlo Ancelotti rekao je u petak kako su uznapredovali razgovori između Real Madrida i Luke Modrića (37) oko produženja ugovora, pa vjeruje kako će kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i dogodine nositi dres 'kraljevskog kluba'.

Ancelotti je na konferenciji za medije u Madridu bio upitan o produženju ugovora s veznim igračima Modrićem i Tonijem Kroosom prilikom čega je novinar komentirao da "nema napretka".

- Ima napretka. Razgovaraju s klubom, pronaći će rješenje - odgovorio je Ancelotti.

Foto: ISABEL INFANTES

Modriću (37), Kroosu (33) i napadaču Karimu Benzemi (35) ugovor istječe za tri mjeseca, 30. lipnja.

- Njih trojicu, veterana, vidim kao i uvijek. Tijekom sezone mogu biti na boljoj ili lošijoj razini, no to je nešto normalno, događa se svim igračima. Igrače moramo vrednovati prema onome što rade, a ne prema njihovim godinama - izjavio je Ancelotti.

Foto: ALBERT GEA

Ipak, ništa ne traje vječno...

Ancelotti ih drži u udarnoj postavi i vjeruje da će uprava s njima dogovoriti produženje suradnje.

- Vjerujem da će nastaviti igrati ovdje iduće sezone - rekao je Ancelotti

- No također moramo razmišljati o trenutku kada prestanu igrati ovdje. S obzirom da oni imaju nešto jedinstveno, tada će klub morati pronaći drugačiju liniju, drugačiji tip nogometa. Modrića i Kroosa će jednom zamijeniti na sredini sjajni igrači poput Tchouamenija, Camavinge, Valverdea i Ceballosa koji će obilježiti buduće razdoblje Real Madrida. No ta epoha će biti drugačija od one u kojoj su u vezi igrali Modrić, Kroos i Casemiro - dodao je Ancelotti.

Foto: ALBERT GEA

Ancelotti bi i iduće sezone trebao voditi Real Madrid, s kojim je prošle sezone osvojio Ligu prvaka, jer ima ugovor do ljeta 2024.

Modrić igra za Real Madrid od ljeta 2012. godine a lani je 6. lipnja bio produžio ugovor. Taj ugovor istječe za tri mjeseca. Prije deset dana je, tijekom okupljanja hrvatske reprezentacije, izjavio da se nada igranju za Real Madrid iduće sezone.

