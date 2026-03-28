Ancelotti u problemu uoči meča protiv Hrvatske: 'Možemo i s najboljim selekcijama svijeta'

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti, kojeg u noći s utorka na srijedu čeka prijateljska utakmica s Hrvatskom, poručio je da ga nije poremetio poraz 2-1 od Francuske.

- Nismo zadovoljni zbog rezultata, ali taj nam rezultat govori što smo radili dobro, a što nismo. Dobro smo se natjecali do kraja, uz neke dobre prilike, nedostajali su nam bolji izlasci s loptom i veći oprez. Dakle, polovično sam zadovoljan - rekao je Ancelotti na konferenciji za medije nakon utakmice sa Francuskom.

Nogometaši Brazila, peterostrukog svjetskog prvaka, doputovali su u Orlando. Na stadionu Camping World sučelit će se s Hrvatskom, koja je ondje svladala Kolumbiju s 2-1

- Možemo se natjecati s najboljim momčadima svijeta, bez ikakve sumnje - poručio je Ancelotti, koji je godinama bio trener hrvatskom kapetanu Luki Modriću u Real Madridu.

U Brazilu imaju velika očekivanja od Svjetskog prvenstva koje počinje za nešto više od dva mjeseca u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nakon što je njihova reprezentacija na prošlom prvenstvu ispala od Hrvatske u četvrtfinalu na penale.

- Gledajući utakmicu s Francuskom, nadmetali smo se s izuzetno snažnom momčadi, jako kvalitetnom, i to do samoga kraja pokušavajući pobijediti. Borit ćemo se za naslov svjetskog prvaka uz svu našu energiju - odgovorio je 66-godišnji Talijan koji je na brazilskoj klupi nešto manje od godinu dana.

Protiv Hrvatske neće igrati Barcelonin napadač Raphinha jer se ozlijedio protiv viceprvaka svijeta Francuske. Napadač Vinicius Junior u subotu je vježbao u teretani, ali ne i na travnjaku s ostatkom momčadi, izvijestili su neki mediji. Brazilski nogometni savez nije ništa priopćio do objave ove vijesti. Vinicius je ove sezone u 43 utakmice za Real Madrid zabio 17 golova i upisao 13 asistencija. Za Brazil je nastupio 46 puta tijekom karijere, ali je postigao svega 8 golova. Ancelotti, upitan što nedostaje da Vinicius i Raphina budu ključni kao u klubovima, odgovorio je: "Ništa".

- Raphinha je igrao dobro, imao puno prilika, dobro se kretao bez lopte, a morali smo ga promijeniti zbog ozljede. A Vini je uvijek opasan. Možda nije sada zabio, napadači ne zabijaju uvijek, ali obojica su odradila dobar posao - zaključio je Ancelotti.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić rekao je u subotu hrvatskim novinarima da će Viniciusa braniči čuvati kao što su čuvali kolumbijskog napadača Luisa Diaza.

- Imamo svoj stil, kako smo igrali protiv Luisa Diaza, tako ćemo i protiv njega. Igrač je izuzetne kvalitete, moći, brzine i snage. Pokušat ćemo ga duplirati i zatvoriti - izjavio je.

Neki brazilski navijači prizivali su tijekom utakmice s Francuskom povratak Neymara, kojeg Ancelotti nije pozvao jer smatra da ofenzivni igrač Santosa nije 100 fizički spreman.

- Sada moramo govoriti o onima koji su ovdje. A oni su dali sve od sebe, radili naporno te sam zadovoljan. Sada se idemo pripremiti za iduću utakmicu s Hrvatskom - poručio je Ancelotti.