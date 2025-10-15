Obavijesti

FOTO: IGRAO JE PRLJAVO

Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru
Život brazilske nogometne zvijezde Neymara Jr. oduvijek je bio mješavina genijalnih poteza na terenu i burnih kontroverzi izvan njega. Nakon što se nedavno našao na udaru kritika zbog preglasnih zabava koje su remetile mir u pariškom predgrađu Bougival, zvijezda Santosa upleten je u još jedan skandal. | Foto: Instagram
