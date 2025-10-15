Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru
Život brazilske nogometne zvijezde Neymara Jr. oduvijek je bio mješavina genijalnih poteza na terenu i burnih kontroverzi izvan njega. Nakon što se nedavno našao na udaru kritika zbog preglasnih zabava koje su remetile mir u pariškom predgrađu Bougival, zvijezda Santosa upleten je u još jedan skandal.
Optužen je za slanje neprimjerene ponude brazilskoj odbojkašici i modelu Key Alves te njezinoj sestri blizanki. Alves je šokantne detalje navodnog razgovora otkrila milijunskom auditoriju tijekom sudjelovanja u popularnom reality showu "Big Brother Brazil", pokrenuvši lavinu reakcija diljem svijeta.
Key i Keyt Alves 23-godišnje su sestre blizanke iz São Paula koje su izgradile uspješne karijere kao profesionalne odbojkašice, a Key trenutačno igra za Osasco Voleibol Clube. Iako su obje talentirane sportašice, Key je postala globalni fenomen zahvaljujući golemoj popularnosti na društvenim mrežama.
S gotovo osam milijuna pratitelja na Instagramu, ona je najpraćenija odbojkašica na svijetu. Svoju slavu dodatno je unovčila pokretanjem profila na jednoj platformi gdje, kako sama tvrdi, zarađuje i do 50 puta više nego od sporta. Njezina sestra Keyt ima nešto manju, ali i dalje impresivnu bazu od 1,8 milijuna pratitelja.
Prema priči koju je Key Alves ispričala sustanarima u "Big Brotheru", Neymar je prvo kontaktirao njezinu sestru Keyt putem privatnih poruka na Instagramu. "Dopisivao se s mojom sestrom blizankom prije nego što je ona ušla u vezu. Kada je počela izlaziti s dečkom, prestao joj se javljati", objasnila je Key kronologiju događaja.
No tu priča dobiva neočekivan zaplet. "Što je onda napravio? Poslao je poruku meni, kao da nas dvije nismo razgovarale o tome da se javljao njoj", dodala je, ističući kako je to bio njegov ključni "kiks" i potez koji ju je zaprepastio.
Key je otkrila da je odlučila "igrati igru" kako bi vidjela što nogometaš smjera, pretvarajući se da ne zna za njegove prethodne poruke upućene njezinoj sestri. Kada ga je sestra kasnije suočila s činjenicom da se javlja objema, uslijedio je, prema njezinim riječima, drzak i šokantan odgovor. "Znate li što je rekao? 'Tko zna, možda bih mogao biti s obje'", prepričala je Key Alves.
Ova ponuda za vezu utroje, tvrdi, bila je kap koja je prelila čašu i pokazala manjak poštovanja. "Moja sestra i ja razgovaramo o svemu. Zar je stvarno mislio da mu to neću spomenuti? Da nije poslao poruku njoj, da je pisao samo meni, već bih bila u Parizu. Ovako je pogriješio u vezi nas", zaključila je, jasno dajući do znanja da ju je odbio njegov pristup, a ne nužno on sam.
Key Alves nikada nije skrivala da joj je paralelna karijera na digitalnim platformama postala glavni izvor prihoda. U intervjuu za Globo Esporte objasnila je poslovnu logiku. "Sviđalo se to meni ili ne, virtualne platforme danas su moj najveći prihod. Na njima zarađujem oko 50 puta više nego od odbojke", izjavila je.
Pritom je naglasila kako njezin sadržaj na toj platformi nije eksplicitan, već se radi o "laganim" i profesionalnim fotografijama, čime se distancirala od stereotipa vezanih za platformu.
Ove optužbe za neprimjereno ponašanje samo su dolile ulje na vatru i dodatno narušile Neymarov imidž u javnosti.
Ovaj incident savršeno se uklapa u javnu percepciju Neymara kao nevjerojatno talentiranog, ali istovremeno i nediscipliniranog sportaša čiji privatni život često zasjenjuje njegove nogometne majstorije.
