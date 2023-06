Ančić, Srna, Radovich i legende NBA lige uživali su u Zadru...

Završio je trodnevni sportsko-medijski festival u Zadru koji je okupio niz sportaša i stručnjaka iz svijeta sporta, medija i businessa. Festival je privukao veliki broj domaćih i stranih sudionika i posjetitelja te na svim razinama ostvario svoje ciljeve i opravdao status jedinstvenog festivala koji je neophodan za napredak i daljnji razvoj svih entiteta uključenih u ove industrije. Darijo Srna, Mario Ančić, Matt Barnes, Stephen Jackson, Miško Ražnatović, Damjan Rudež, Pete Radovich, Stephen Espinoza, Cindy Marina, Nikola Stolnik, Martina Knežević, Frank Leenders, Alojzije Janković i brojna druga svjetski priznata imena, zajedno sa svim posjetiteljima zaslužni su za veliki uspjeh ovogodišnjeg izdanja, čime je slika Hrvatske na najbolji mogući način poslana u svijet.

- Prije svega želim izraziti iskrenu zahvalnost svim sudionicima, govornicima, sportašima, medijskim stručnjacima i poslovnim partnerima koji su doprinijeli uspjehu festivala. Sunset Sports Media Festival potvrdio je status izvanredne platforme za uspostavljanje i jačanje međusobnih veza, suradnju sportaša, medijskih stručnjaka i poslovnih ljudi koja otvara vrata prema novim mogućnostima, projektima i inovacijama. Pružajući nam nevjerojatno okruženje i gostoprimstvo, Zadar je savršena kulisa za ovakav projekt s čime se slažu svi posjetitelji koji su već najavili dolazak i iduće godine - rekao je Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Media Festivala.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U tri festivalska dana, sudionici su imali jedinstvenu priliku čuti inspirativne govore poznatih sportaša i stručnjaka iz različitih područja, upoznati ih u opuštenom okruženju, postaviti im pitanja te se povezati sa svima koji dijele istu strast i žele držati korak s novim trendovima. Jedan od glavnih ciljeva festivala je promicanje dijaloga između sportaša, medija i šire poslovne zajednice te poticanje suradnje i razmjene ideja među njima. Festival je pružio izvanrednu priliku za povezivanje i stvaranje mreže kontakata među sudionicima, otvarajući nove mogućnosti za buduće projekte i suradnje. Među sudionicima festivala bili su renomirani sportaši iz različitih sportova, kao i poznati novinari, voditelji, producenti i predstavnici sportskih kompanija te su svojim prisustvom doprinijeli raznolikosti programa i kvaliteti događanja.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Panelisti su raspravljali o važnosti medijske prisutnosti u promociji sporta, ulozi sporta u društvu te o novim tehnologijama koje mijenjaju način na koji pratimo i konzumiramo sportske sadržaje. Hrvatski šahovski velemajstor Alojzije Janković otkrio je razloge i dao bolji uvid zašto danas šah proživljava svoje zlatno doba, dok je Mario Ančić ispričao svoje iskustvo rada na Wall Streetu te naveo koji se sve benefiti sportaša mogu primijeniti u svakodnevnom poslu čime je otkrio koliko vrhunski sport i business imaju zajedničkog.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kakva je trenutna pozicija košarke na globalnoj razini, što Fiba kao krovna organizacija radi po pitanju popularizacije sporta te što donosi budućnost ispričao je vodeći čovjek marketinga Fibe Frank Leenders, a na festivalu su predstavljeni i najbolji primjeri iz prakse o industriji Esporta kao globalnog fenomena s milijunima igrača i obožavatelja diljem svijeta koja je tek zagrebala površinu svog potencijala.

Oduševljeni jadranskim ljepotama, hranom i ljudima, kraljevi podcasta "All the Smoke" doslovno su digli publiku na noge svojim fantastičnim predavanjem na kojem su prepričali kako su ugostili Kobea Bryanta i Willa Smitha te posjetiteljima festivala otkrili kako uspijevaju kreirati magiju svaki put kad se uključe kamere.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Festival je službeno zatvoren panelom koji je na festivalskoj pozornici okupio Damjana Rudeža, Petea Radovicha, Marija Ančića, Anitu Jones, Stephena Jacksona, Matta Barnesa i Stephena Espinozu. Već samim pogledom na ova zvučna imena dalo se naslutilo da će okupljeni poslati itekako važne poruke, a sudjelovanje osoba različitih profesija i životnih priča donijelo je bogatstvo različitih perspektiva i iskustava te pružilo posjetiteljima priliku da čuju različite ideje, stavove i načine razmišljanja koji će ih inspirirati i ohrabriti.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prva tri dana u lipnju tako su obilježila ekskluzivna projekcija filma "Football must go on" koju nije propustio niti naš proslavljeni nogometaš Darijo Srna, dolazak kralja surfinga Robbyja Naisha te prikazivanje filma "The Longest Wave" koji donosi priču o ovoj sportskoj ikoni, čak 12 vrhunskih predavanja u Providurovoj i Kneževoj palači na kojima je sudjelovalo gotovo 30 iskusnih stručnjaka te za Hrvatsku povijesno snimanje najpopularnijeg košarkaškog podcasta "All the Smoke" uz čaroban Pozdrav Suncu. Sve nabrojano govori o veličini i važnosti ovakvog globalnog Festivala u Hrvatskoj.