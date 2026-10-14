Anderlecht kasnio u Zagreb: 'Nema veze, odmorit ćemo jer nas čeka najjači hrvatski klub'

Anderlecht je stigao u Zagreb na okršaj s Dinamom (četvratk 21 sat) s dva sata zakašnjenja. Kasnio je Belgijcima let pa nisu stigli ni napraviti trening na Maksimiru. Ipak, press konferenciju su odradili trener Vítor Bruno i igrač Thelo Aasgaard.

- Nema problema s kasnim dolaskom. Iskoristili smo to vrijeme za druge stvari. Probat ćemo na vrijeme otići na večeru i kvalitetno se odmoriti za utakmicu. Moramo biti na najboljem nivou, davati maksimum od sebe i biti odani klubu i sebi. Igramo protiv teškog suparnika, jakog kluba koji je najjači u Hrvatskoj i znamo da nas čeka težak posao - rekao je Bruno pa dodao:

- U klubu poput Anderlechta uvijek idemo na pobjedu. Dinamo smo analizirali u četiri ili pet utakmica, vidimo identitet, pritisak, intenzitet, neće biti lagano. Mišić je jako bitan Dinamov igrač, on je stup momčadi, a i Belju također puno koriste. Imaju puno opcija i načina igre.

Zagreb: Vitor Bruno i Thelo Aasgaard najavili utakmicu protiv Dinama | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zatim je trener gostiju pričao o tekstovima belgijskih novinara koji mu nisu najbolje sjeli, a zatim je na red došao Aasgaard.

- Želimo se prikazati u dobrom svjetlu protiv Dinama, želimo biti "mi" na terenu. Smatram da možemo igrati protiv bilo koga, ali moramo pokazati svoje pravo lice. Sretan sam u Anderlechtu, dolaze nam velike utakmice i vjerujem da možemo napredovati - rekao je pa se osvrnuo na usporedbe s Haalandom:

- Ha, ha, bio sam uvijek manji igrač pa sam morao koristiti svoje tijelo. Odrastao sam u manjim engleskim ligama, protiv velikih dečki.