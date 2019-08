Angola ostavila Hrvatsku na -20: Ovo će svima koristiti...

Mlada hrvatska košarkaška reprezentacija završila je nastup na turniru u okolici Šangaja uvjerljivim porazom od Angole koja je slavila s 93-73 (32-28, 25-10, 18-16, 18-19).

Momčad koju je vodio trener Damir Rajković, a nadgledao izbornik A selekcije Veljko Mršić, bila je sastavljena većinom od ovogodišnjih i prošlogodišnjih igrača U-20 reprezentacije. Na ovom je turniru Hrvatska prvo pobijedila Portoriko (70-66), a potom doživjela poraz od Kine (73-89).

Angola je već na poluvremenu imala 19 koševa prednosti i održala ju u drugom poluvremenu. Strijelce hrvatske reprezentacije predvodio je Toni Perković s 21 košem, dok je kod Angole najefikasniji bio 37-godišnji Olimpio Cipriano s 24 poena.

Vidio se umor

- Pokušali smo sve da odigramo dobru utakmicu. Na početku je to još bilo dobro, no primili smo previše koševa i nismo na to mogli odgovoriti. Vidjelo se da su dečki dali sve od sebe, međutim, Angola je ipak fizički kvalitetnija momčad s kojom bi problema imala i naša seniorska momčad. Kroz ove tri utakmice vidjeli su gdje su jer nije jednostavno igrati protiv daleko jačih i čvršćih igrača. Mislim da će im to koristiti, da će izvući pouke i uvidjeti koliko trebaju raditi u klubovima. U svojim klubovima oni moraju biti perjanice jer su se kroz ovaj program reprezentacije kao takvi i nametnuli i tako se trebaju i dalje ponašati - sumirao je Rajković.

Izbornik Mršić također je apostrofirao razliku u fizičkom dijelu.

- Počeli smo dobro utakmicu, no vidio se umor tri utakmice u tri dana. Vidjeli smo koliko smo daleko u fizičkom aspektu u odnosu na Angolu danas. To su mladi dečki, ali svi oni moraju raditi više i individualno, bez obzira na broj treninga u klubu, da bi se došlo na razinu vrhunske košarke. Sada su imali priliku osjetiti tu snagu i atleticizam kod protivnika i nadam se da će im to biti motiv da rade na sebi - rekao je Mršić i podvukao.

- Imali smo priliku vidjeti 26 igrača kroz ljetne pripreme i imamo jednu dobru sliku. Znamo na koga možemo računati dalje i sada je na njima da se u sljedećem periodu, do prvih prozora, dignu na jednu višu razinu. Sa svima ćemo razgovarati i dati im zadatke koje trebaju raditi da bi bili u reprezentaciji. Zadovoljan sam s ovim ljetnim programima i sigurno 60-70 % reprezentacije će činiti igrači koji su prošli ovo ljeto.