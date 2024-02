Žuvela: Anić nas je uništavao na treninzima! Tucak: Šestorica su me tražila zamjenu, mrtvi su...

Ovo je jednostavno ostvarenje snova! Znam koja je moja uloga u momčadi. Znao sam da ću, ako bude trebalo pomoći, najvjerojatnije pomoći na ovaj način. Tako sam se i pripremao i ovo nije slučajnost.

Rekao je to novi vaterpolski junak Mate Anić, golman koji je u šestoj seriji raspucavanja obranio peterac Francuzima i odveo "barakude" u finale Svjetskog prvenstva u Dohi.

Pokretanje videa ... 05:17 Tucak i Marinić Kragić nakon Srbije | Video: Hrvatski vaterpolski savez

- Prvih pet penala pogodili su vrhunski. Ali kad dođete oči u oči s pucačem, do zadnjeg trenutka nisam znao kamo ću se baciti i neki instinkt, neka priprema, ne znam... Odeš u jednu stranu i obraniš. To je sport, veličanstveno! Znao sam da će pucati visoko. Ovdje se rijetko nisko puca, pogotovo za ovakav ulog. Odlučio sam se za stranu, bacio se kao što bih se bacio na treningu, bez pritiska i urodilo je plodom - dodao je.

Izbornik Ivica Tucak bio je oduševljen.

Tucak: Žuvela, Vukičević, Fatović, Harkov... tražili su zamjenu

- Bilo bi nezasluženo da smo izgubili, vodili smo od početka do kraja. Pali smo na kraju, ali to je normalno, šestorica su me tražila zamjenu sredinom treće četvrtine, mrtvi su, potrošeni i ne mogu im zamjeriti. Izvukli smo zadnji atom snage, još jedan veliki finale u nizu. Ovo je fantastičan rezultat za hrvatski vaterpolo. Ušli smo s +3 u zadnju četvrtinu, ali onda smo izgubili loptu i vratili su se u igru. Velik rezultat za hrvatski vaterpolo, to treba zaslužiti, moj treći finale SP-a. Malo sam umoran, samo da srce izdrži... - rekao je Tucak pa se i on osvrnuo na junaka:

- Obranio je odlično. Pitao sam ga je li spreman, rekao je da jest, ušao i obranio. To je bio rulet, kao i u svakom sportu. Krenuo je i obranio, hvala Bogu. Malo sam umoran i potrošen, ali ušli smo u finale Svjetskog prvenstva.

Naši su sami vraćali Francuze u igru.

- Promašili smo pet-šest zicera, primili gol iz kontre, gađali golmana... Sami smo ih vraćali. Ali to mi se nikad nije dogodilo, da me igrači u trećoj četvrtini traže zamjenu, Žuvela, Ante, Lolo, Kosta (Vukičević, Fatović i Harkov, nap. a.)... Potrošeni su, trebalo je izvući ovo. Ali uvijek je u sportu jedna lopta gore-dolje.

Je li Italija bolji izbor nego Španjolska?

- U finalu nema lakšeg i težeg protivnika. Talijani su danas bili bolji od Španjolaca, igraju jak, fizički vaterpolo, ali možemo s njima igrati. Idemo na zlato, ljudi moji!

Ante Vukičević nahvalio je Francuze:

- Posloženi su da najbolje iskorištavaju svoje najjače točke, Vernouxa u pozicije gdje je najjači, igrača više su išli na lijevu stranu, gdje smo svi mi skakali na Vernouxa i ostavljali igrača na drugoj stativi, tu smo imali problema. Kontre su curile, tako smo primili dva gola, a u napadu smo promašili par zicera, koji bi odveli utakmicu na našu stranu. Na 9-6 primili smo dva lagana gola, bilo je i malo nesreće. Ali Francuzi su fantastična ekipa, odigrali su egal s Grcima, dobili Mađare, s nama došli do peteraca, još ćemo ih vidjeti protiv Španjolaca, ali položili su sve testove i ušla su u krug 4, 5, 6 najboljih ekipa. Krug kandidata za medalje napokon se legitimno povećao.

Vukičević: Nitko nije uspio ovo što smo je Hrvatska!

Mnoge je iznenadila tako teško izborena pobjeda.

- Javnost je očekivala da će biti lakše jer nemaju iskustva. Mi smo bili nervozni i fizički i mentalno iscrpljeni, od Eura i SP-a. Ali to su polufinala i njih treba dobiti. Uvijek se 'krvari', rijeko te utakmice završe s 3-4 gola razlike.

Je li ostalo snage za Talijane u finalu?

- Mate nas je spasio, Bijač igra vrhunski turnir, krvarili smo, izvukli pobjedu na mišiće i nadam se da imamo snage za finale. Ovo je fantastičan uspjeh, u mjesec dana dva finala dva tako teška turnira, pa to nitko drugi nije uspio! Ni Španjolska, ni Mađarska, a imali smo jako težak turnir u Dubrovniku i Zagrebu, igrali smo srcem davali 100 posto, kao i ovdje. Dišemo kao jedan već dva mjeseca, ponosni smo jedni na druge, na ekipu, energiju i imamo goriva za još jednu utakmicu. Umorni smo ali kad krene, probudi se u vama nešto. Kao u ratu. Ako popustiš, pregazit će te, pogotovo Talijani, koji idu na glavu, a ako svedemo igru 6 na 6, bolji smo od njih, imamo bolje centre i bekove. Samo da smirimo njihove kontre i brze golove - zaključio je Vukičević.

Loren Fatović opet je bio vođa u bazenu.

- Nakon svega je jedino bitna pobjeda, analizirati polufinalne utakmice nema smisla. Znamo gdje smo griješili, na tri razlike u zadnjoj četvrtini krenuli smo braniti rezultat bez potrebe. No zadržali smo mirnu glavu u petercima i to je najvažnije. Mate nam je donio pobjedu, sad se moramo odmoriti za finale. S kim igramo? S Italijom? - otkrio je Fatović da je bio toliko fokusiran na utakmicu da nije ni pratio drugi polufinale.

Fatović: Dogovorili smo da se nećemo braniti...

Ista se pogreška, branjenje prednosti u završnici, "barakudama" dogodila i u finalu EP-a u Zagrebu.

- Ne znam zašto nam se to ponavlja, bilo bi lakše da znam. Dogovorili smo se da se nećemo braniti, ali to je možda psiha, podsvjest, osjećaj da imamo nešto sigurno, a Francuzi su strašna ekipa i već su se vratili i protiv Grčke i Mađarske.

Je li vas iznenadila pobjeda Italije nad Španjolskom?

- Nije me iznenadila, obje te momčadi igraju vrhunski, iznenađenje je bila pobjeda Francuza nad Mađarima. Za finale treba sve podići na višu razinu - zaključio je Fatović.

Marko Žuvela naglasio je:

- Opet su se Francuzi vratili od tri gola zaostatka. Da im nismo dopustili dva laka gola, lagano bismo iskontrolirali utakmicu, ali to su čari sporta, slađe je ovako. Više je stresa i slađi osjećaj na kraju.

Žuvela: Kad si umoran, radiš gluposti

Zašto ste opet posustali u završnici?

- Fizički umor glavni je razlog, kad više ne možeš plivati, radiš gluposti. Ispuhali smo u zadnjoj četvrtini i svaka čast Mati što nas je izvukao u petercima. Vježbali smo ih na treningu i Mate nas je uništavao, svaka mu čast! Finale? Presudit će jedna lopta, nadam se na našu stranu. Drugačije Italija igra nego Španjolska, agresivnost ih vodi kroz igru i golman im daje pozitivnu energiju. Treba biti mirni, smireniji nego danas, kada smo ušli nervozno, htjeli smo zabiti pet golova u dva napada, što nije moguće - dodao je Žuvela.