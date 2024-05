ANKETA 30 godina od tragične nesreće Ayrtona Senne: Tko je najbolji vozač u povijesti F1?

Prošlo je 30 godina od tragične smrti legendarnog vozača Formule 1, Brazilca Ayrtona Senne. On je poginuo u 35. godini života nakon što je izletio sa staze i zabio se u zid na zavoju Tamburello s više od 300 kilometara na sat... Preminuo je nedugo nakon što su ga prevezli u obližnju bolnicu.

Oktanski cirkus Formule 1 tada je bio zavinut u crno. Senna je bio prepoznatljivo lice sporta i po mnogima najveći talent koji je bio za volanom F1 bolida. A samo dan ranije, život je, također na Imoli, izgubio vozač Simteka Roland Ratzenberger.

Senna = najveći svih vremena?

Iako je njegovo srce prerano prestalo kucati, Senna je ostvario legendarnu F1 karijeru s tri naslova svjetskog prvaka, 41 pobjedom, 65 pole positiona (najbolje vrijeme kvalifikacija), 19 najbržih krugova i 80 pobjedničkih postolja... Zbog toga, ali i nevjerojatnih vozačkih sposobnosti koje se ne mogu opisati brojkama, mnogi ga smatraju najboljim svih vremena.

Brazilac za tu titulu veliku konkurenciju ima u sedmerostrukim svjetskim prvacima, Michaelu Schumacheru i Lewisu Hamiltonu. Britanac je prije nekoliko godina srušio Schumijev rekord od 91 F1 pobjeda i trenutačno je na 103 pobjede. Posljednju je ostvario u Saudijskoj Arabiji 2021, dok je Schumacher završio karijeru 2012. godine.

Dvije su to različite ere, dvije različite generacija navijača sjedile su pred malim ekranima, no neki i dalje smatraju da Hamilton unatoč postignućima ne može stati u istu rečenicu sa Schumacherom.

Velikana ima puno...

Kada bismo potegnuli još dalje u povijest, neki se ne bi složili ni da je Schumacher ni da je Hamilton najveći svih vremena. Mnogima je to Ayrton Senna (3 naslova), drugima Alain Prost (4 naslova). Bilo je to rivalstvo koje je, slobodno se može reći, nezapamćeno do današnjih dana.

Neki bi rekli da je to Sebastian Vettel (4 naslova), koji je dominirao jednim periodom, neki Niki Lauda (3 naslova). Oni stariji još se sjećaju dominacije Juana Manuela Fangija (5 naslova), a nove generacije sve su privrženije Maxu Verstappenu (3 naslova) koji je na dobrom putu, ako ovako nastavi, da u potpunosti izdominira F1 svijetom.