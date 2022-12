ANKETA Ako nema Sose, koga bi Dalić trebao koristiti na lijevom beku, Gvardiola ili Barišića?

Ako ne bude (op.a., Borna Sosa) na sto posto, nećemo riskirati i kalkulirati. Tražit ćemo zamjenu. Čekamo još, za sutra nam trebaju igrači koji su u punoj snazi i maksimalno spremni. Vidjet ćemo na treningu hoćemo li mijenjati, rekao je izbornik Zlatko Dalić na nedjeljnoj presici uoči utakmice Hrvatske i Japana.

Popodne nakon presice, 'vatreni' su odradili trening na kojem ponovno nije bilo Borne Sose, pa se prema Dalićevim riječima može interpretirati da naš prvi lijevi bek ipak neće zaigrati u ogledu osmine finala.

A onda se odmah povlači pitanje: 'Tko će ga zamijeniti?'. Borna Barišić je Sosina zamjena i jedini pravi lijevi bek (uz Sosu) među Dalićevim putnicima na SP, no to nije jedina opcija izbornika. Na prošlogodišnjem Euru Joško Gvardiol igrao je lijevog beka, igrao ga je i u Dinamo, pa izbornik zna što on sve može doprinijeti na toj poziciji. U tom bi slučaju na njegovu stopersku poziciju mogao 'uletjeti' Josip Šutalo ili Martin Erlić.

- Izbornik odlučuje tko će igrati. Ja sam na raspolaganju koja god pozicija bila u pitanju - rekao je Joško na presici uoči utakmice.

