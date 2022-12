Otvorena borba za Joška: Jedna stavka u ugovoru je zanimljiva

Joško Gvardiol (20) odličnim igrama na Svjetskom prvenstvu u Katru ponovno je privukao pažnju velikih europskih klubova, a i dalje je najzainteresiraniji Chelsea, koji ga je htio ljetos. Ipak, ništa još nije dogovoreno.

POGLEDAJTE VIDEO: Baka i djed Joška Gvardiola

- Ne znam, znate što se događalo zadnjih nekoliko mjeseci. Da budem iskren, nemam pojma o tome. Moj menadžer rješava to i vidjet ćemo. Sad sam sretan u Leipzigu. Nikad ne znate. To je velik klub. Tko zna, možda jednog dana budem tamo. Lijepo je vidjeti da se o tome govori, pogotovo jer je tamo Kovačić s kojim sam razgovarao. Velika je stvar što sam uopće ovdje, na najvećoj pozornici, s 20 godina - kazao je Gvardiol za The Athletic nakon remija s Belgijom.

Suprotno nekim informacijama, u novom ugovoru koji je stoper Leipziga potpisao ljetos nema odštetne klauzule od 40 ili 45 milijuna eura. Potvrdio nam je to i Joškov menadžer Marjan Šišić.

Gvardiolu je cijena uoči SP-a na Transfermarktu skočila na 60 milijuna eura i najskuplji je hrvatski nogometaš, a nakon Katra još bi se mogla podebljati. Mnogi smatraju da će njegov transfer premašiti rekord Harryja Maguirea koji je 2019. iz Leicestera u Manchester United prešao za 87 milijuna eura.

- Gvardiol je najbolji stoper na svijetu. Ovako zrelo igrati, to je nevjerojatno. Ovo što on igra, s kakvom elegancijom iznosi loptu - hvalio je svog pulena izbornik Zlatko Dalić, kojega je oduševila fotografija Joška s majkom Sanjom.

Foto: John Sibley/REUTERS

Chelsea je krajem prijelaznog roka ponudio 80 milijuna eura fiksne odštete uz pet milijuna eura kroz bonuse, Leipzig je to odbio. Klubovi, inače, imaju dobar odnos, vidi se to i po nedavnom dogovoru oko francuskog veznjaka Christophera Nkunkua (25).

Gvardiol je, pak, za Real Madrid rekao da je najveći klub na svijetu i pokazao simpatije i prema tom klubu. Zainteresiran je bio i Tottenham, na radaru je i Manchester Cityja... Transfer bi se mogao dogoditi iduće godine, a utrka za talentiranim hrvatskim nogometašem tek je počela.

Najčitaniji članci