ANKETA Argentincima su sudili rekordni peti penal. Je li bio?

Ousmane Dembele bio je u duelu s Ángelom Di Maríjom, bilo je tu laganog kontakta po nozi i ruke na ramenu, a poljski sudac Szymon Marciniak nije dvojio ni sekunde. Penal za Argentinu!

Dogodilo se to u 21. minuti finala Svjetskog prvenstva u Katru, a Messi je penal realizirao i doveo "gauče" u vodstvo.

Poljak Tomasz Kwiatkowski u VAR sobi nije signalizirao Marciniaku da pogleda tu situaciju na monitoru.

Zabio je Leo šesti gol na Mundijalu i postao prvi igrač u povijesti SP-a koji je zabio u svim fazama natjecanja, grupnoj fazi, osmini finala, četvrtfinalu, polufinalu i finalu.

Foto: PAUL CHILDS

Bio je to peti penal u korist Argentine na ovom prvenstvu, čime je izbila na čelo vječne ljestvice. Nijedna reprezentacija nije imala više udaraca s bijele točke, po četiri komada suđena su za Nizozemsku 1978. i Portugal 1966.

Foto: CARL RECINE

Foto: LEE SMITH

Bilo je to u 23. minuti, a 13 minuta poslije nije bilo nikakve dvojbe. Messi je pokrenuo kontru i gurnuo do Alexisa Mac Allistera, on pronašao Di Maríju na drugoj strani koji je pogodio pokraj Huga Llorisa za 2-0 Argentine i zaplakao od sreće.

Foto: LEE SMITH

Foto: DYLAN MARTINEZ

Foto: LEE SMITH

Penal za Argentinu i golove Messija i Di Maríje pogledajte OVDJE.

