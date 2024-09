ANKETA Bilićeva kontra Nikoli Kaliniću! Evo u čemu se sve razilaze, kome više vjerujete?

Ivan Bilić i Nikola Kalinić započeli su suradnju krajem svibnja s ciljem da vrate Hajduk na vrh, no nakon tri i pol mjeseca raspalo se sve. Klub je dotaknuo dno i proživljava jednu od najtežih upravljačkih kriza posljednjih godina. Navijači više ni ne znaju tko je odgovaran za sve odluke i tko upravlja Hajdukom. Predsjednik je smijenio Kalinića s pozicije sportskog direktora i pokrenuo lavinu.

Kalinić mu je uzvratio tako što je stao pred novinare, otkrio sav 'prljavi veš' s Poljuda i probleme s kojima se suočavao, no nije ni predsjednik Hajduka mogao šutjeti. Istog dana se obratio javnosti i demantirao Kalinićeve optužbe.

Naravno, svatko je iznio svoju stranu priče, a tu je nekoliko mišljenja u kojima se razilaze. Mi smo odlučili iznijeti tri točke.

Prva točka prijepora je Kalinićeva smjena. On tvrdi kako to nije napravio Bilić.

- Ne znam tko me točno smijenio, ali predsjednik nije 100 posto. On mi je nakon tjedan dana mandata pokazivao poruke Aljoše Pavelina (predsjednik NO-a) protiv mene. Oni (nadzorni odbor) su mislili da ću biti čovjek koji će klimati glavom, ali imao sam ambicije pomoći Hajduku i to je išlo u dobrom smjeru. Nije me smijenio predsjednik Bilić, on je pijun nadzornog odbora. Njemu ništa ne zamjeram, on nije čovjek iz nogometa i njega se ništa ne pita, došao je srezati troškove. Aljoša Pavelin vodi klub, izašao je iz svojih okvira - rekao je Kalinić, a Bilić tvrdi da je o svemu odlučio isključivo on:

Split: Službeno predstavljen novi trener Hajduka Gennaro Gattuso | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Angažman i odluka o smjeni Nikole Kalinića kao sportskog direktora je isključivo moja. Savjetovao sam se s upravom i sportskom sekcijom unutar kluba. Nažalost, odluka o angažmanu se pokazala mojom greškom i sada mi je žao. Neću ulaziti u razloge. U niz situacija je Nikola prešao granice i ljudske i profesionalne razine komuniciranja i nije ispunio ciljeve. Tajming nikad nije dobar. Sad su se ostvarili uvjeti da smo osigurali zamjenu za Nikolu. Aljoša Pavelin ne vodi Hajduk iz sjene. On je predsjednik NO-a i ima svoje ovlasti.

Nadalje, Kalinić tvrdi kako predsjednik i trener Gennaro Gattuso nisu razgovarali mjesec dana.

- Gattuso već mjesec dana ne priča s njim jer mu je obećao četiri pojačanja, a nije ispunio obećanje. Mene su bacili kao žrtveno janje, a miševi su se sakrili u rupu! Gattuso je tražio da se upozna s ljudima iz nadzornog odbora, ali oni nisu htjeli. Njemu je isto sve čudno, ništa mu nije jasno. Tko su ti koji odlučuju? Totalno nejasno. U Napoliju je barem znao s kim priča. Hoće li otići? Sigurno nije zadovoljan. Sigurno nije zadovoljan načinom kako se komunicira u klubu i kako se predsjednik odnosi prema njemu - kazao je bivši sportski direktor Hajduka, a predsjednik mu je odgovorio:

Split: Predstavljanje novog predsjednika Uprave HNK Hajduk Ivana Bilića | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Sve informacije koje imam je da je on motiviran, nadam se da će ovu situaciju iskoristiti da podigne momčad, samo da dobije u petak. Ovo da ja s njim ne pričam, znate što, postoje razine, ja sam dvije iznad njega. Komunicirao sam sa sportskim direktorom o stvarima koje su se odnosile na moje ovlasti. Nemam razloga pričati s Gattusom i sugerirati mu što da radi, to nije pod mojom ingerencijom. Zadnji put smo pričali prije desetak dana.

A ono što je najviše razljutilo navijače je Kalinićeva izjava kako je Bilić rekao da su Livaja i Lovre Kalinić najveći problem u svlačionici.

- Elez, Lovre, Krovinović i Šarlija, htio ih je sve maknuti, to je rekao meni i treneru. Rekao je i da su Livaja i Lovre Kalinić najveći problem svlačionice i to trener sve zna. Htio sam im to reći u lice, ali on me u tome zaustavio - kaže Kalinić.

Šibenik i Hajduk susreli se u 21. kolu HT Prve lige | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Bilić se brani i tvrdi da to nije istina.

- Žao mi je što je Nikola koristio neka imena svojih bivših suigrača. Bilo kakvo remećenje mira nije potrebno. Nije istina da sam sastavljao bilo kakve liste, transfer liste. To je u ingerenciji sportske direkcije. Sportski direktor i ljudi u skautingu ciljaju koga dovesti i tko je za odlazak. Nije istina i da sam rekao da su kapetani Livaja i Lovre Kalinić glavni problem.

