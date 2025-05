ANKETA Dinamo prvi put zasjeo na vrh tablice u 2025. Tko će biti prvak? Evo rasporeda do kraja

Ono što se prije pet kola činilo znanstvenom fantastikom ovu subotu ipak je postalo moguće. Dinamo je, doduše uz utakmicu više od Rijeke, preuzeo prvo mjesto HNL-a prvi put još od petog kola sredinom rujna 2024. i na tom će mjestu barem prenoćiti, dok momčad Radomira Đalovića ne odigra nedjeljnu utakmicu protiv Gorice.

"Modri" su prije šest kola, kad je nakon šamara u Puli otkaz dobio Fabio Cannavaro, za vrhom zaostajali osam bodova, u međuvremenu su izgubili i kod Gorice, ali su četvrtom pobjedom u pet utakmica i pobjedama nad direktnim rivalima Rijekom pa Hajdukom (3-1) preuzeli čelnu poziciju.

Dinamo i dalje ne ovisi sam o sebi kao Rijeka, koja ima nešto lakši raspored ovaj i idući vikend jer dočekuje Goricu pa ide u goste Šibeniku. No želi li do naslova, vjerojatno će morati pobijediti i Hajduk na Poljudu u pretposljednjem kolu, što je adut na koji mogu igrati i "modri" jer bi ih remi u tom derbiju mogao pogurati do konačnog trijumfa.

Hajduk je trećim porazom zaredom pao na treće mjesto i zaostaje dva boda za Dinamom, bodovno je izjednačen s Rijekom. Bijeli i dalje nisu ispali iz kombinacija jer im je, uz pobjede u preostala tri kola kod Gorice, protiv Rijeke kući i u Šibeniku, dovoljno da Dinamo ne pobijedi Slaven, Lokomotivu ili Varaždin. Sve tri utakmice igra na Maksimiru.

33. kolo (2.-4. svibnja)

Varaždin - Šibenik 1-1

Hajduk - Dinamo 1-3

Lokomotiva - Istra, 3. svibnja, 18.45 (Maksimir)

Slaven - Osijek, 4. svibnja, 16 sati

Rijeka - Gorica, 4. svibnja, 18.15

34. kolo (9.-11. svibnja)

Osijek - Lokomotiva, 9. svibnja, 18 sati

Šibenik - Rijeka, 10. svibnja, 17 sati

Dinamo - Slaven, 10. svibnja, 19.15

Gorica - Hajduk, 11. svibnja, 16 sati

Istra - Varaždin, 11. svibnja, 18.15

Kup, finale, 1. utakmica (14. svibnja)

Slaven - Rijeka, 18 sati

35. kolo (16.-19. svibnja)

Istra - Šibenik, 16. svibnja, 18 sati

Varaždin - Osijek, 17. svibnja, 17 sati

Lokomotiva - Dinamo, 17. svibnja, 19.15 (Maksimir)

Slaven - Gorica, 18. svibnja, 16 sati

Hajduk - Rijeka, 18. svibnja, 18.45

36. kolo (24. svibnja, 19 sati*)

Šibenik - Hajduk

Rijeka - Slaven

Gorica - Lokomotiva

Dinamo - Varaždin

Osijek - Istra

Kup, finale, 2. utakmica (29. svibnja)

Rijeka - Slaven, 19 sati

* - ovisno o situaciji na tablici, moguće je da neke utakmice koje ne budu odlučivale o konačnom plasmanu budu u drugom terminu