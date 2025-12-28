MEGA SKANDAL Više od 1000 igrača u Turskoj suspendirano! Livakovićev suigrač u zatvoru

Taman kad se činilo da je turski nogomet na uzlaznoj putanji, s uspjesima Galatasaraya u Ligi prvaka i sjajnim partijama Arde Gülera u Real Madridu, stvarnost je grubo uzdrmala temelje sporta. Umjesto slavlja, turska nogometna javnost suočena je s najvećim skandalom u posljednjem desetljeću - opsežnom istragom o ilegalnom klađenju i namještanju utakmica koja prijeti potpunim urušavanjem povjerenja u sustav. Uhićeni su deseci igrača, predsjednika klubova i sudaca, a brojke koje izlaze na vidjelo su zapanjujuće.

Čišćenje vlastitog dvorišta

Sve je eruptiralo krajem listopada kada je predsjednik Turskog nogometnog saveza (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu, izašao pred novinare s poražavajućim podacima interne istrage. Otkriveno je da od 571 aktivnog suca u profesionalnim turskim ligama, njih čak 371 posjeduje račune za klađenje. Od tog broja, 152 suca aktivno su se kladila, što je strogo zabranjeno prema pravilima TFF-a, FIFA-e i UEFA-e.

​- Kao savez, počeli smo s čišćenjem vlastitog dvorišta. Ako želimo dovesti turski nogomet na mjesto koje zaslužuje, moramo počistiti svu prljavštinu koja postoji - izjavio je Hacıosmanoğlu.

Podaci su šokantni. Među onima koji su se aktivno kladili nalaze se sedam sudaca iz elitne Süper Lige i 15 njihovih pomoćnika. Neki su u tome bili iznimno aktivni; jedan je sudac u pet godina uplatio čak 18.227 oklada na nogometne utakmice, dok su 42 suca imala više od tisuću uplata. Reakcija je bila brza - TFF je suspendirao 149 sudaca i pomoćnika, a ured glavnog tužitelja u Istanbulu najavu saveza tretirao je kao službenu kaznenu prijavu, pokrenuvši vlastitu, puno širu istragu.

Istraga se širi: uhićenja i masovne suspenzije

Klupko se počelo odmotavati nevjerojatnom brzinom. Policijske racije provedene su u desetak provincija, a istraga se s djelitelja pravde proširila na sve pore nogometa. Tužiteljstvo je izdalo naloge za uhićenje desetaka osoba zbog sumnje u "manipuliranje rezultatima utakmica" i "zlouporabu položaja". Među uhićenima se našao i Murat Özkaya, predsjednik prvoligaša Eyüpspora, ali i drugi klupski dužnosnici i poznati poduzetnici povezani s nogometom.

U najdramatičnijem potezu do sada, Turski nogometni savez suspendirao je čak 1024 igrača iz profesionalnih liga zbog kršenja pravila o klađenju. Kazne se kreću od 45 dana do godinu dana zabrane igranja. Situacija je postala toliko kaotična da je TFF od FIFA-e zatražio izvanredni prijelazni rok od 15 dana kako bi klubovi, doslovno desetkovani suspenzijama, mogli popuniti svoje redove i nastaviti natjecanje.

Na meti i najveća imena

Da nitko nije pošteđen, potvrđuju i imena koja su se našla pod istragom. Među njima su i kapetan Fenerbahçea Mert Hakan Yandaş te mladi stoper Galatasaraya Metehan Baltacı. Yandaş je optužen da je preko posrednika ulagao novac u oklade na utakmice vlastitog kluba, što on oštro demantira, tvrdeći da je samo posudio novac prijatelju ne znajući za što će biti korišten. S druge strane, Baltacı je priznao da se kladio kao mlađi igrač, tvrdeći da nije znao da je to zabranjeno, ali negira da je to činio otkako je postao član seniorske momčadi Galatasaraya. Ipak, zaradio je suspenziju od devet mjeseci.

Ovaj skandal samo je produbio ionako golemo nepovjerenje navijača u regularnost natjecanja. Godinama se svaka sumnjiva sudačka odluka, kontroverzni crveni karton ili penal promatrao kroz prizmu teorija zavjere i korupcije. Incidenti poput napada na autobus Fenerbahçea 2015. ili udaranja suca na terenu 2023. godine svjedoče o toksičnoj atmosferi koja već dugo guši turski nogomet. Hacıosmanoğlu obećava radikalne promjene i beskompromisnu borbu.

​- Svjesni smo da je ovo dug i težak put, ali svaka večer ima svoje jutro. Sunce će sigurno izaći nakon tame. Naša je dužnost uzdići turski nogomet na pravo mjesto i očistiti ga od sve prljavštine - poručio je predsjednik TFF-a.

Budućnost turskog nogometa ovisi o ishodu ove istrage. Hoće li ovo veliko čišćenje doista donijeti transparentnost i vratiti povjerenje navijača ili će samo ostaviti još dublje ožiljke, pokazat će vrijeme. Jedno je sigurno, turski nogomet više nikada neće biti isti.