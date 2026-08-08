Obavijesti

Sport

Komentari 2
KOJI KLUB BI VI ODABRALI?

ANKETA Ivanović bira između dva kluba! U igri su dva poznata prvoligaša iz Italije i Francuske

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Ivanović bira između dva kluba! U igri su dva poznata prvoligaša iz Italije i Francuske
Foto: IMAGO/Ana Catarina Santana/IMAGO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama oko Franje Ivanovića se zahuktava: nakon Hulla i Betisa, najbliži potpisu hrvatskog nogometaša su Lazio i Lens, a odluka je sada isključivo na hrvatskom napadaču

Admiral

Nikako da završi saga oko hrvatskog nogometaša Franje Ivanovića (22). Nakon što je odbio Hull City pa došao zaista blizu Real Betisa, talijanski insajderi javili su kako posao nije ni blizu gotov te da se u igru uključio Lazio, a prema najnovijim informacijama, želi ga i francuski Lens. S Francuzima i Talijanima je sve dogovoreno između klubova, a zadnja i glavna riječ pripast će hrvatskom napadaču čiji je odlazak iz Benfice neminovan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Franjo Ivanović i Petar Sučić 07:29
Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Lazio, kojeg trenira bivši strateg Hajduka Gennaro Gattuso, prvotno je želio dovesti hrvatskog napadača na posudbu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa njegova ugovora, što je u tom trenutku odgovaralo svim stranama. Međutim, činilo se da je posao praktički dogovoren, a onda se u posljednji trenutak uključio francuski prvoligaš.

Koji biste vi klub odabrali na njegovom mjestu?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Kako javlja dobro upućeni talijanski novinar Gianluca Di Marzio, francuski klub odlučio je konkurirati Laziju za Ivanovićev potpis i pokušati preoteti hrvatskog napadača. Lens je u međuvremenu izjednačio uvjete koje nudi Lazio, pa je odluka sada isključivo na Ivanoviću.

Jedna od ključnih činjenica je što rimski klub nije izborio Europu ove sezone, a Lens će igrati Ligu prvaka. Lazio je sezonu završio na devetom mjestu u Serie A, a Lens na drugom mjestu Ligue 1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Svjetski prvak odabrao PSG preko Barcelone, a Arsenal je potvrdio Guimaraesa
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Svjetski prvak odabrao PSG preko Barcelone, a Arsenal je potvrdio Guimaraesa

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 12 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 12 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu
POD POVEĆALOM JAVNOSTI

FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu

BILL BELICHICK I JORDAN HUDSON Američki trener hrvatskih korijena je od 2021. godine u vezi s Jordan Hudson (25). No, njegovi prijatelji i obitelj su zabrinuti, smatraju kako ga Jordan kontrolira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026