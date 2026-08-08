ANKETA Ivanović bira između dva kluba! U igri su dva poznata prvoligaša iz Italije i Francuske

Nikako da završi saga oko hrvatskog nogometaša Franje Ivanovića (22). Nakon što je odbio Hull City pa došao zaista blizu Real Betisa, talijanski insajderi javili su kako posao nije ni blizu gotov te da se u igru uključio Lazio, a prema najnovijim informacijama, želi ga i francuski Lens. S Francuzima i Talijanima je sve dogovoreno između klubova, a zadnja i glavna riječ pripast će hrvatskom napadaču čiji je odlazak iz Benfice neminovan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:29 Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Lazio, kojeg trenira bivši strateg Hajduka Gennaro Gattuso, prvotno je želio dovesti hrvatskog napadača na posudbu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa njegova ugovora, što je u tom trenutku odgovaralo svim stranama. Međutim, činilo se da je posao praktički dogovoren, a onda se u posljednji trenutak uključio francuski prvoligaš.

Koji biste vi klub odabrali na njegovom mjestu? Lazio 66 glas/ova

Lens 42 glas/ova

Kako javlja dobro upućeni talijanski novinar Gianluca Di Marzio, francuski klub odlučio je konkurirati Laziju za Ivanovićev potpis i pokušati preoteti hrvatskog napadača. Lens je u međuvremenu izjednačio uvjete koje nudi Lazio, pa je odluka sada isključivo na Ivanoviću.

.@OfficialSSLazio, c'è l'accordo con il Benfica per Ivanovic: il giocatore dovrà scegliere tra i biancocelesti e il Lens @skysport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 7, 2026

Jedna od ključnih činjenica je što rimski klub nije izborio Europu ove sezone, a Lens će igrati Ligu prvaka. Lazio je sezonu završio na devetom mjestu u Serie A, a Lens na drugom mjestu Ligue 1.