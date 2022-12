ANKETA Ovo je sastav Hrvatske za Brazil! Recite nam što mislite

Dok su igrači odrađivali posljednji trening, izbornik Zlatko Dalić sjedio je na klupi. Zamišljen i zaokupiran svojim mislima, mozgao je. Prije četiri godine zaustavio je velikog Lea Messija, ali kako protiv brazilskog svemirskog broda? Kako zaustaviti Neymara, s kojim sastavom suprotstaviti se Brazilu?

Ako itko može smućkati taj recept, to je onda Zlatko Dalić. Ispisao je povijest hrvatskog nogometa osvojivši srebro prije četiri godine u Rusiji. Sada je na korak od novog čuda. Ipak, do toga ga dijeli teška prepreka. No, Hrvatska je viceprvak svijeta, ne Brazil. Izgledaju moćno, ali imamo i mi svoje adute.

A koji su to? Hrvatska će krenuti u formaciji s četiri igrača u zadnjoj liniji, u već standardnoj postavi Juranović, Lovren, Gvardiol i Sosa, u sredini će biti trojac Brozović, Kovačić, Modrić, lijevo Perišić, desno Vlašić, a na centarforu Andrej Kramarić. Pomalo iznenađujuće, ali logično rješenje.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Andrej Kramarić je krenuo na toj poziciji protiv Maroka pa su se u preostalim utakmicama mijenjali Livaja i Petković. I dok je javnost diskutirala tko od njih dvojice treba krenuti od prve minute, je li možda rješenje i Budimir, izbornik se odlučio ipak za Kramu.

Igrači su izmoreni, svjestan je toga Dalić pa je jedna od ideja bila da utakmicu započne Budimir. On bi trebao trčati cijelo vrijeme i raditi pritisak na zadnju Brazilovu liniju, kako Brazilci ne bi mogli razviti igru. No nakon zadnjeg treninga, bliži je sastavu Andrej Kramarić, strijelac dva gola protiv Kanade.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Andrej Kramarić je odigrao vrlo dobar turnir, no ne snalazi se baš na toj poziciji centarfora. Jednostavno, protiv Maroka nije mogao doći do lopte. A takvi smo bezopasni. A to opet nije opcija. Srpska taktika, čuvati svoj gol, a protivnički ne napadati, također nije dobro rješenje. Naši su već na izmaku snaga, a braniti se 120 minuta protiv Brazila i ne primiti gol, bilo bi svjetsko čudo.

No, Krama je zabio dva krasna gola, tri ako gledamo poništeni, tehnički je bolji od Budimira i mogao bi početi na toj poziciji, koju je igrao protiv Maroka. Jer, u toj utakmici, ako se sjećate, Maroko nam praktički nije stvorio niti jednu šansu. Andrej ima lucidnost i potez s kojim može riješiti utakmicu. I to je ono na što Dalić cilja.

A pitamo vas. Slažete li se s Dalićevim izborom i je li ovo postava kojom možemo srušiti Brazil?

