ANKETA Je li Bayern oštećen protiv PSG-a? Pogledajte situaciju kod penala domaćinu

U "finalu prije finala" kako su to mnogi prozvali Paris Saint-Germain poveo je 3-2 protiv Bayerna pogotkom Ousmane Dembéléa u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena.

Parižani su do prednosti stigli nakon kaznenog udarca dosuđenog poslije vrlo dvojbene situacije u kaznenom prostoru Bayerna. Dembélé je ubacio, a lopta je u ruku pogodila Alphonso Daviesa, no prethodno ga je pogodila u nogu i odbila se u ruku. Unatoč smjernicama prema kojima se takve situacije obično ne kažnjavaju, VAR je pozvao suca Sandro Schärera da pregleda snimku, nakon čega je švicarski sudac ipak pokazao na bijelu točku. Dembélé je potom sigurno realizirao jedanaesterac. Situaciju pogledajte OVDJE.

Sporna odluka izazvala je rasprave, a na nju se osvrnuo i bivši engleski sudac Mark Clattenburg.

- Vidjeli smo da suci u Ligi prvaka imaju vrlo visoki prag tolerancije za igranje rukom u šesnaestercu. Mislim da je ruka preblizu tijelu da bi se ovo sudilo, ali vidjeli smo da se to sudi. Osim toga, od noge mu se odbila u ruku... Mislim da je to bilo prestrogo - rekao je Clattenburg.