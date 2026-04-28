LIVE Dinamo - Real 0-0: 'Modri' zapucali novi zicer pa ih Žnuderl spašavao sjajnom obranom

Piše Domagoj Vugrinović,
Premier League International Cup jedno je od najuglednijih natjecanja za mlade nogometaše do 21 godine, a ove sezone održava se deseti put. Dinamo ima priliku izboriti finale

Juniori Dinama večeras će u Wokingu, gradu nedaleko od Londona, igrati polufinale Premier League International Cupa. Momčad koju vodi Jerko Leko sučelit će se vršnjacima iz Real Madrid, nakon što je u četvrtfinalu dramatično svladala Valenciju rezultatom 4-3 poslije produžetaka. 

Premier League International Cup jedno je od najuglednijih natjecanja za mlade nogometaše do 21 godine, a ove sezone održava se deseti put. U natjecanju sudjeluju 32 momčadi, ravnomjerno raspoređene između Engleske i ostatka Europe. Klubovi su bili podijeljeni u četiri skupine s po osam sudionika, a po dvije najbolje momčadi iz svake skupine osigurale su plasman u četvrtfinale. Prijenos možete gledati OVDJE.

Dinamo (4-3-3): Žnuderl - Mikić, Zebić, Radnić, Paunović - Šunta, Radoš, Brundić - Horvat, Perković, Varela

Real Madrid (4-2-3-1):Sanchez - Carredor, Salazer, Logos, Fati - Caijao, Brla - Pitarch, Owono, Perez - Lois

Utakmica je počela još za vrijeme engleskog dana, a Real je odmah zagospodario posjedom. U petoj minuti Madriđani su prvi put opasnije zaprijetili, Zuniga je pucao s 15 metara, ali neprecizno, lopta je otišla preko gola Dinama. U 9. minuti nova opasnost pred golom Žnuderla. Logos je probio lijevi bok i ubacio ka Zunigi koji puca glavom, no to odlazi malo preko gola.

U 13. minuti Varela je nakon solo prodora probio desnu stranu, sjurio se prema kaznenom prostoru i kada je probao ubaciti u duelu ga je odnio Zuniga. Kako su tribine vrlo blizu mladi napadač je udario od ogradu i ostao ležati. Nakon što mu se ukazala pomoć ipak se pridigao uz pljesak okupljenih na stadionu. U 17. minuti Dinamo je po prvi put opasnije zaprijetio. Nakon ubačaja u kazneni prostor s lijeve strane, naletio je Brundić i probao skrenuti loptu u mrežu s 10 metara, ali je lopta otišla pored gola.

Sredinom poluvremena Mikić je izgubio loptu nakon duela, sudac nije reagirao i igra se nastavila. Caijao se sjurio prema kaznenom prostoru i pucao, a u posljednji čas njegov udarac je blokirao Zebić i lopta je otišla u korner. U 26. minuti Horvat je probio lijevu stranu i ubacio u kazneni prostor, gdje je Perković natrčao na loptu, ali je s nekoliko metara promašio vrata. Lopta je prošla pokraj desne stative pa je Dinamo ostao bez vodstva. Dvije minute kasnije najveću priliku imao je Real. Iglesias se našao sam ispred Žnuderla na oko sedam metara, no slovenski vratar reagirao je odlično i nogom zaustavio sigurnu priliku.

Na samom kraju prvog poluvremena "modri" mladići su pokrenuli kontru, a lopta je stigla do Horvata koji se izbacio na desnu nogu i pucao. Ipak taj udarac nije bio precizan i otišao je visoko iznad gola. Na odmor se tako ipak otišlo bez golova. U 52. minuti Varela je probio desni bok i ubacio u sredinu, no ipak je najbliže loptio bio golman "kraljeva".

