ANKETA Je li Dinamo trebao imati penal za start na Baturini?

Dvije minute nakon prvog primljenog gola protiv Borussije Dortmund na Maksimiru, u 43. minuti Dinamo je imao opasan napad i tražio penal kojim bi se mogao vratiti u igru. Ali glavni sudac Clement Turpin ipak ga nije vidio.

Martin Baturina bio je u prodoru po desnoj strani, ušao u šesnaesterac i pao u duelu s Ramyjem Bensebainijem, kasnijim strijelcem drugog gola. Turpin je pokazao da penala nema, a u međuvremenu je radio tihu provjeru s s kolegama u VAR sobi Willyjem Delajodom i Bastienom Dechepyjem. Došao je do njega kod prvog prekida i Maxime Bernauer, Dinamov Francuz, i tražio ga provjeru na monitoru, no on to nije učinio.

Usporena snimka otkriva da je Bensebaini desnom rukom povlačio Baturinu za lijevu ruku i pokušao startati na loptu. Promašio je, a onda je u nastavku zakačio Baturinu, nakon čega je ovaj pao. Je li to bilo dovoljnog intenziteta za penal, procijenite sami.

Foto: Arenasport/Screenshot

Foto: Arenasport/Screenshot

Foto: Arenasport/Screenshot

Foto: Arenasport/Screenshot

Foto: Arenasport/Screenshot