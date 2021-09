Gorica i Rijeka su jučer odigrali fantastičnu, sadržajnu utakmicu, pravu predstavu hrvatskog nogometa. No, kao što se to često dogodi u velikim utakmicama, neki 'repovi' su ipak ostali nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Posljednje minute utakmice bile su doslovno - za anale! Fruk je u 90. zabio za izjednačenje (3-3) Gorice s igračem manje, da bi Rijeka izvela s centra loptu i preko Pavičića u 91. minuti ponovno došla u vodstvo 4-3.

No, to nije bio kraj uzbuđenjima. Domaćin je krenuo u posljednji napada. Goričani su ubacili loptu u Rijekin šesnaesterac gdje je Dvorneković pao nakon kontakta sa Smolčićem. Mario Zebec pokazao je da se igra dalje, ali mu je Fran Jović iz VAR sobe sugerirao da pogleda spornu situaciju. Zebec je nakon pregleda snimke ostao pri svojoj odluci.

U drugoj utakmici dana Hajduk je teškom mukom slavio (1-0) protiv Lokomotive na Poljudu, a i tamo smo imali spornu situaciju. Naime, u 9. minuti je Stipe Biuk proigrao Marka Livaju koji pada nakon kontakta s De Haasom. Bebek je samo odmahnuo rukom, VAR provjere nije ni bilo, a Livaja je zbog prigovora dobio žuti karton. Brzo će ga zaboraviti, kao i spornu situaciju, jer je u 81. minuti zabio gol za pobjedu.