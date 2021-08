Najviše volim englesku ligu, ali dobar bi korak bile i njemačka ili španjolska liga. U svakom slučaju, neki međukorak do top top kluba.

Rekao je to Lovro Majer (23) prošle zime u podcastu HNTV-a Utakmicu po utakmicu.

Kuhao se i tada transfer, ušao je u sezonu - baš kao i ovu - kao najbolji Dinamov igrač. A onda su na zimu krenuli mamci: stidljivo Borussia Dortmund, Leeds, Sevilla, Valencia, ubrzo i Eintracht Frankfurt, Milan, opako je zagrizao Marseille. I onda je Lovro potpisao novi ugovor.

- Neopisivo sam sretan zbog novog ugovora, ovo je jako emotivan trenutak za mene - rekao je u siječnju, kada mu je Dinamo produljio vjernost s 2023. do čak 2026. godine.

Ali te su brojke u tom ugovoru posve nevažne. Važne su one o odšteti, eventualnoj raspodjeli novca od transfera i slično. Jer Majer nikako nije mogao 2026. dočekati u Dinamu.

Na kraju mu 'međukorak do top top klubova' neće biti ni Engleska ni Njemačka ni Španjolska nego Francuska. I posve prosječni Rennes.

Ovako emotivno, navijački gledano, klub nedostojan takve klase kao što je Majer. Pa možda i novac. Istina, 12 milijuna eura odštete svota je koju u HNL-u, pa i šire, klubovi osim Dinama mogu samo sanjati. Odšteta veća nego što ju je Dinamo dobio za Kovačića, Brekala, Lovrena, Moru, Bišćana, Mandžukića... Dok je Rennes više plaćao za malo poznate igrače (Doku 26 milijuna, Lucas 21,3, Raphinha 21 mil...), ali je zato prodao Ousmanea Dembelea u Dortmund za 35 milijuna, Sarra Watfordu za 30, Mendyja Chelseaju za 24, Nondu Monacu za 20 milijuna, a ondje su igrali i Gyan, Čech, M'Vila, Mbia...

A opet... naš plavokosi virtuoz, novi Dinamov LM 10, u tamo neki Rennes... I još tajming, u sjeni debakla u Moldaviji.

U takvom će ozračju Majer večeras vjerojatno odigrati svoju posljednju utakmicu u HNL-u. I to baš protiv Lokomotive, kluba iz kojeg se probio do Dinama, sada i Ligue 1. A onda u srijedu protiv Šerifa i oprostiti od Dinamova dresa. Ako zaigra u obje utakmice, Majer će doći do stotinu nastupa za plave.

I da Dinamo ima dobre šanse da uđe u Ligu prvaka - a ne samo teoretske kao sada - Majer bi vjerojatno otišao. Iako je po mnogima najbolji igrač sezone i novac i pogotovo klub nisu ni blizu otrcane fraze 'nemoralne ponude'.

Dočekao je u Maksimiru Modrićevu dob (i Luka je otišao s 23), ali ne i ponudu i ligu kao Modrić. Majer odlazi bez da je itko zabrinut kako bez njega. Što je s jedne strane pohvala Dinamovoj školi i stručnoj politici, a s druge nismo to tako zamišljali s plavokosim španerom iz centra Zagreba. Koji nije zaslužio otići tako tiho, u sjeni europskog kraha.

Pa ispratite ga, dečki, barem u srijedu kako spada! Kako je zaslužio vaš LM10.